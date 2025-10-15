Jundiaí ganha dois novos postos de serviços da Receita Federal

A Prefeitura de Jundiaí firmou, nesta terça-feira (14), um acordo de cooperação técnica com a Receita Federal para a instalação de dois postos do PAV – Ponto de Atendimento Virtual, que vão oferecer diversos serviços do órgão à população de forma presencial e assistida, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade da Receita. Os postos serão instalados no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, e no Poupatempo, com a inauguração agendada para o dia 28 de novembro, no Jundiaí Empreendedora.

A assinatura do acordo ocorreu no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli, com a presença do delegado titular da Receita Federal em Jundiaí, Frederico Mello, e do ouvidor responsável pela Cidadania Fiscal, Jorge Luiz.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a modernização e a aproximação dos serviços públicos da população. “Essa parceria é mais um passo importante para facilitar a vida do cidadão. Com os PAVs, os jundiaienses terão acesso a serviços da Receita Federal de maneira rápida, prática. É mais comodidade para o contribuinte e mais eficiência na gestão pública”, destacou o prefeito.