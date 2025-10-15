Jundiaí ganha dois novos postos de serviços da Receita Federal

A Prefeitura de Jundiaí firmou, nesta terça-feira (14), um acordo de cooperação técnica com a Receita Federal para a instalação de dois postos do PAV – Ponto de Atendimento Virtual, que vão oferecer diversos serviços do órgão à população de forma presencial e assistida, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade da Receita. Os postos serão instalados no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, e no Poupatempo, com a inauguração agendada para o dia 28 de novembro, no Jundiaí Empreendedora.
A assinatura do acordo ocorreu no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli, com a presença do delegado titular da Receita Federal em Jundiaí, Frederico Mello, e do ouvidor responsável pela Cidadania Fiscal, Jorge Luiz.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a modernização e a aproximação dos serviços públicos da população. “Essa parceria é mais um passo importante para facilitar a vida do cidadão. Com os PAVs, os jundiaienses terão acesso a serviços da Receita Federal de maneira rápida, prática. É mais comodidade para o contribuinte e mais eficiência na gestão pública”, destacou o prefeito.
O Ponto de Atendimento Virtual (PAV) é um espaço físico criado a partir de acordos de cooperação entre a Receita Federal e prefeituras ou outros parceiros. O objetivo é oferecer suporte presencial para acesso aos serviços digitais da Receita, com servidores municipais capacitados para orientar e auxiliar os cidadãos durante o atendimento.
De acordo com o delegado da Receita Federal em Jundiaí, Frederico Mello, a instalação dos postos representa um grande avanço no atendimento ao contribuinte. “Todo o esforço é válido quando se trata de levar os serviços da Receita Federal a uma população que apresenta muitas vezes dificuldades de locomoção até uma agência. A parceria com a Prefeitura de Jundiaí é um exemplo de como a união de esforços pode facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos”, ressaltou o delegado.
Nos postos do PAV, será possível realizar uma variedade de serviços, como:
Emissão, inscrição, alteração e regularização de CPF;
Inscrições e alterações no CAEPF, CAFIR e CNO;
Consultas de pendências fiscais e cadastrais;
Consulta à malha fiscal, restituição e situação da DIRPF;
– Emissão de DARF e GPS;
Cópia de declarações, comprovantes e processos;
Protocolo de documentos e procurações eletrônicas (e-CAC).
Também participaram da reunião o secretário adjunto, Rubén Darío Ramírez Castro, e o assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Mark William.