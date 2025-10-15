Procurado por agressão é capturado na Vila Hortolândia

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal foi capturado na noite desta terça-feira (14), na Vila Hortolândia, em Jundiaí, por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

Os agentes faziam patrulhamento pela rua Professora Geralda Bertola Faca, quando um homem que estava em frente a uma casa deu as costas para a viatura e levou as mãos à cintura.

Os PMs suspeitaram da atitude e deram ordem de rendição. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta aos seus dados pessoais, os policiais descobriram um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça por agressão.