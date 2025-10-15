Revitalização do Parque Botânico Tulipas inicia ainda neste mês

A revitalização completa do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Saber está prevista para começar ainda neste mês e vão contemplar uma série de intervenções estruturais e paisagísticas, transformando o espaço em uma área de lazer moderna, segura e atrativa para as famílias da região. As obras foram anunciadas pela Prefeitura de Jundiaí.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que a ação faz parte do plano de requalificação dos espaços públicos e de lazer da cidade. “Temos que valorizar os espaços públicos que já temos. Queremos que todos os parques e áreas verdes de Jundiaí estejam em boas condições para receber as famílias. Nosso compromisso é com a qualidade de vida das pessoas, e investir em áreas de lazer é também investir em bem-estar, saúde e convivência. O Parque Tulipas vai se transformar em um espaço ainda mais bonito e estruturado, valorizando o bairro e toda a região”, afirmou o prefeito.
Revitalização
“A proposta é revitalizar todo o parque, com a recuperação dos 3 km de pistas de caminhada, reconstrução das pontes e quadras esportivas, ampliação do playground e modernização completa da iluminação. Vamos trazer para o Parque Tulipas o mesmo conceito de lazer familiar que fez sucesso no Parque do Corrupira, oferecendo mais conforto e segurança para o convívio das famílias”, destacou Lucineia Mascotti, responsável pelos parques municipais.
Um dos pontos centrais do projeto é o sistema de drenagem e preservação dos lagos. Por se tratar de uma área mais baixa, o local recebe o acúmulo de águas das vias do entorno. “Será construída uma galeria de águas pluviais, direcionando o escoamento para o Rio Jundiaí. Essa medida vai impedir que o material carregado pelas chuvas chegue ao lago, preservando a qualidade da água e evitando novos prejuízos ambientais”, explicou Lucineia.
Além da canalização e da proteção dos lagos, está prevista a execução do desassoreamento completo, reconstrução das margens, criação de um sistema de captação entre os lagos superiores e inferiores e revitalização de todo o paisagismo.
“A revitalização vai além da parte estrutural. Queremos valorizar o potencial natural do Parque Tulipas, tornando-o um espaço ainda mais bonito, seguro e sustentável”, comentou o assessor especial de Relação com a Comunidade, Henrique Pardini.