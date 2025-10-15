Revitalização do Parque Botânico Tulipas inicia ainda neste mês

A revitalização completa do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Saber está prevista para começar ainda neste mês e vão contemplar uma série de intervenções estruturais e paisagísticas, transformando o espaço em uma área de lazer moderna, segura e atrativa para as famílias da região. As obras foram anunciadas pela Prefeitura de Jundiaí.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou que a ação faz parte do plano de requalificação dos espaços públicos e de lazer da cidade. “Temos que valorizar os espaços públicos que já temos. Queremos que todos os parques e áreas verdes de Jundiaí estejam em boas condições para receber as famílias. Nosso compromisso é com a qualidade de vida das pessoas, e investir em áreas de lazer é também investir em bem-estar, saúde e convivência. O Parque Tulipas vai se transformar em um espaço ainda mais bonito e estruturado, valorizando o bairro e toda a região”, afirmou o prefeito.

Revitalização