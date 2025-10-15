Padrasto leva 'garrafada' ao defender a esposa; enteado foi preso

Um homem de 23 anos foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, na noite desta terça-feira (14), no bairro Ponte São João, em Jundiaí, suspeito de agressão contra a mãe, de 43, e o padrasto, de 39. De acordo com as vítimas, o rapaz deu 'garrafadas' na cabeça do padrasto.

A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica e enviou uma equipe ao local. Os policiais apuraram que mãe e filho tiveram uma discussão e ele tentou agredi-la. Nesse momento o padrasto saiu em defesa dela e, segundo seu depoimento, foi golpeado na testa pelo enteado, com uma garrafa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima ao hospital, com ferimento e sangramento no supercílio.