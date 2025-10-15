Duas ladras em 'início de carreira' são presas em Jundiaí

Guardas municipais de Apoio Tático prenderam em Jundiaí, duas mulheres de apenas 18 anos, ambas de São Paulo, que vieram à cidade para furtar farmácias. Elas foram presas em flagrante.

Os GMs Caio, Edson Silva e Virgílio, com o subinspetor Anderson, foram informados de que uma farmácia havia sido furtada há poucos instantes na rua do Retiro. Os agentes foram até o local, mas quando chegaram as ladras já haviam se evadido. Pouco depois chegou nova informação, de que uma farmácia na avenida 9 de Julho também havia sido furtada por duas mulheres.

Não muito tempo depois, a equipe recebeu informações sobre um furto em andamento a uma farmácia no Jardim Cica. Desta vez, porém, os agentes chegaram a tempo de abordar duas suspeitas. Com elas não havia produtos furtados, nem mesmo das farmácias anteriores - possivelmente já haviam sido colocados em um carro, com a participação de um terceiro envolvido, na função de piloto de fuga.