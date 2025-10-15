16 de outubro de 2025
18 ANOS

Duas ladras em 'início de carreira' são presas em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Ambas foram presas em flagrante pelos GMs
Ambas foram presas em flagrante pelos GMs

Guardas municipais de Apoio Tático prenderam em Jundiaí, duas mulheres de apenas 18 anos, ambas de São Paulo, que vieram à cidade para furtar farmácias. Elas foram presas em flagrante.

Os GMs Caio, Edson Silva e Virgílio, com o subinspetor Anderson, foram informados de que uma farmácia havia sido furtada há poucos instantes na rua do Retiro. Os agentes foram até o local, mas quando chegaram as ladras já haviam se evadido. Pouco depois chegou nova informação, de que uma farmácia na avenida 9 de Julho também havia sido furtada por duas mulheres.

Não muito tempo depois, a equipe recebeu informações sobre um furto em andamento a uma farmácia no Jardim Cica. Desta vez, porém, os agentes chegaram a tempo de abordar duas suspeitas. Com elas não havia produtos furtados, nem mesmo das farmácias anteriores - possivelmente já haviam sido colocados em um carro, com a participação de um terceiro envolvido, na função de piloto de fuga.

Porém, imagens de monitoramento de uma das farmácias furtadas gravaram a ação da dupla, razão pela qual foram conduzidas ao Plantão Policial, onde foram presas em flagrante.

