Fausto Dias alega atrasos; clube diz que queixas são 'infundadas'

O ex-treinador do Paulista, Fausto Dias, afirmou que o clube atrasou pagamentos para ele após sua saída. As partes não chegaram a um acordo para renovação de contrato e seu desligamento foi anunciado em setembro. Por outro lado, o Paulista afirmou que "as informações propagadas a respeito de supostas pendências financeiras do seu contrato com o clube são completamente infundadas" e ressaltou que o contrato com o treinador segue ativo, com término previsto para 30 de novembro deste ano.

Em contato com o Jornal de Jundiaí, Fausto disse que ainda não recebeu nenhum valor acordado após seus desligamento e que deveria - segundo ele -, ter sido pago em até 10 dias após o anúncio. "Esperei até o 5º dia útil, pois sei que é quando fazem os pagamentos, mas até agora não recebi nada. Procurei o clube e me mandaram um contrato de rescisão como se o pedido de desligamento tivesse partido de mim e não o contrário, que foi o que realmente aconteceu. Neste documento constava que eles me pagariam um valor de R$ 10 mil dividido em duas parcelas, mas não aceitei desta forma e até então não tive mais respostas", explicou Fausto.

O ex-treinador afirmou que tem direito a receber três salários além do 13º, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e valores de direitos de imagem. Em relação ao FGTS, Fausto comprovou que recebeu apenas o valor referente a um mês dos 21 meses em que ocupou o cargo no clube. "Conversei com meu advogado que indicou que eu sacasse o FGTS para ter um dinheiro de emergência enquanto ainda estou sem um novo contrato com outro clube. Mas quando fomos ver os valores na conta, o clube só havia depositado um mês dos 21 que estive empregado", comentou Fausto, que lamentou a situação e disse que precisou vender o seu carro para continuar sustentando a família e pagando suas contas.