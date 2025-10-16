Fausto Dias alega atrasos; clube diz que queixas são 'infundadas'

O ex-treinador do Paulista, Fausto Dias, afirmou que o clube atrasou pagamentos para ele após sua saída. As partes não chegaram a um acordo para renovação de contrato e seu desligamento foi anunciado em setembro. Por outro lado, o Paulista afirmou que "as informações propagadas a respeito de supostas pendências financeiras do seu contrato com o clube são completamente infundadas" e ressaltou que o contrato com o treinador segue ativo, com término previsto para 30 de novembro deste ano.
Em contato com o Jornal de Jundiaí, Fausto disse que ainda não recebeu nenhum valor acordado após seus desligamento e que deveria - segundo ele -, ter sido pago em até 10 dias após o anúncio. "Esperei até o 5º dia útil, pois sei que é quando fazem os pagamentos, mas até agora não recebi nada. Procurei o clube e me mandaram um contrato de rescisão como se o pedido de desligamento tivesse partido de mim e não o contrário, que foi o que realmente aconteceu. Neste documento constava que eles me pagariam um valor de R$ 10 mil dividido em duas parcelas, mas não aceitei desta forma e até então não tive mais respostas", explicou Fausto.
O ex-treinador afirmou que tem direito a receber três salários além do 13º, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e valores de direitos de imagem. Em relação ao FGTS, Fausto comprovou que recebeu apenas o valor referente a um mês dos 21 meses em que ocupou o cargo no clube. "Conversei com meu advogado que indicou que eu sacasse o FGTS para ter um dinheiro de emergência enquanto ainda estou sem um novo contrato com outro clube. Mas quando fomos ver os valores na conta, o clube só havia depositado um mês dos 21 que estive empregado", comentou Fausto, que lamentou a situação e disse que precisou vender o seu carro para continuar sustentando a família e pagando suas contas.
SAÍDA
Fausto também explicou com mais detalhes os motivos da sua saída. O treinador tinha o desejo de permanecer no clube para 2026, mas esbarrou em questões financeiras. "Estávamos conversando sobre um possível aumento salarial, e deixei claro desde o início que minha principal preocupação era com meus dois auxiliares, os chilenos Vidal e Diego. Eles já estavam há mais de um ano morando dentro do Jayme Cintra, e o que pedi à diretoria, para renovar, foi uma moradia para eles - uma casa ou apartamento de aluguel. Coloquei essa proposta na mesa, mas o que o clube ofereceu foi R$ 5 mil para dividir entre toda a comissão técnica. Eu disse que, dessa forma, não aceitaria, e estava esperando uma nova posição deles, mas um tempo depois fui informado de que estavam negociando com um novo treinador e depois publicaram o anúncio de despedida", comentou Fausto.
O QUE DIZ O PAULISTA
O Paulista, por sua vez, nega que o contrato tenha sido rescindido, já que, segundo eles, o treinador não assinou o documento. A nota completa, enviada ao Jornal de Jundiaí, diz:
"Após o fim da Copa Paulista, o Paulista Futebol Clube buscou a renovação de contrato com o treinador, que por diversas vezes não respondeu e ignorou os pedidos de reunião e aumento salarial propostos pela diretoria executiva. Um fato que trouxe dificuldades e atrapalhou a negociação foi a postura combinada entre o treinador e seu empresário, Ivan Rocha, o qual exigiu valores exorbitantes e fora da realidade do clube e da divisão, além de exigir o pagamento do aluguel de apartamentos exclusivos para membros da comissão técnica, como também se aproximar de atletas do clube sem autorização da diretoria.
Após essa falta de respostas do treinador, o clube entendeu que o profissional não gostaria de continuar na instituição em 2026, e o procurou para encerrar o vínculo em comum acordo. A proposta foi aceita primeiramente, mas negada em um segundo momento. Por conta dessa negativa, o treinador não assinou o documento de rescisão de contrato e preferiu manter o seu contrato ativo até novembro de 2025.
Por isso, o seu nome segue na folha salarial do clube normalmente. No último mês, inclusive, Fausto Dias recebeu os valores referentes às férias gozadas após o fim da Copa Paulista, como prevê a legislação brasileira. São curiosas as reclamações do treinador afirmando que o clube deve 13º salário, sendo que a primeira parcela será paga a todos os funcionários do clube apenas no mês de novembro. Também é curiosa a afirmação de que o clube deve três meses de salário, sendo que todos os meses foram pagos integralmente desde o primeiro dia do seu contrato ainda em 2024 e serão pagos até novembro - mesmo não comparecendo ao local de trabalho - e recebendo o salário integral. Em respeito ao FGTS, eventuais valores só poderão ser usufruídos após o fim do vínculo, o que obviamente não ocorreu.
Também é importante informar que, ao final do Paulistão Série A4, mesmo com contrato vigente até novembro de 2025, o treinador pleiteou aumento de salário - que já havia ocorrido após o término da Bezinha - e foi novamente concedido pela diretoria executiva na ocasião. Em outra oportunidade, o treinador buscou a diretoria para mudar o seu contrato e receber mais valores em direito de imagem do que em carteira de trabalho, o que ocasionaria em rescisão do contrato vigente no meio da competição. Em diversos outros momentos, o treinador alegou dificuldades financeiras e requereu o pagamento de valores não previstos no contrato - como premiações além das previamente combinadas - que o clube cedeu para não criar atrito.
Desde o início da sua história no Galo, o Paulista Futebol Clube respeitou o profissional Fausto Dias e o agradece imensamente pelo trabalho realizado nos últimos 18 meses. O treinador fez história com a camisa do clube e será sempre lembrado por ser um jundiaiense que arregaçou as mangas para trabalhar no momento mais difícil dos nossos 116 anos", disse o clube, em nota.
Sem clube desde que foi desligado do Galo, Fausto tem conversas com três times do interior de São Paulo: dois que disputarão a A3 em 2026 e um da Série A2.