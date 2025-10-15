Traficante resiste à prisão e acerta golpe no rosto de GM

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro San Francisco, em Itatiba, depois de resistir à prisão e agredir um dos guardas municipais que tentavam detê-lo. O GM ficou ferido. Com o traficante foram apreendidas mais de 150 porções de drogas diversas, além de dinheiro.

Os GMs Montini e Rodrigues faziam patrulhamento em local conhecido por ser ponto de tráfico, quando suspeitaram de um homem com uma pequena bolsa. Ele correu ao avistar a viatura e acabou caindo, sendo abordado logo em seguida.

Com ele foram apreendidos dinheiro e drogas. Ele confessou que estava vendendo entorpecentes.