16 de outubro de 2025
FICOU FERIDO

Traficante resiste à prisão e acerta golpe no rosto de GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Com ele foram apreendidos dinheiro e drogas
Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro San Francisco, em Itatiba, depois de resistir à prisão e agredir um dos guardas municipais que tentavam detê-lo. O GM ficou ferido. Com o traficante foram apreendidas mais de 150 porções de drogas diversas, além de dinheiro.

Os GMs Montini e Rodrigues faziam patrulhamento em local conhecido por ser ponto de tráfico, quando suspeitaram de um homem com uma pequena bolsa. Ele correu ao avistar a viatura e acabou caindo, sendo abordado logo em seguida.

Com ele foram apreendidos dinheiro e drogas. Ele confessou que estava vendendo entorpecentes.

Ao receber voz de prisão, o homem ficou nervoso e resistiu à prisão, acertando um golpe no nariz de um dos guardas, que ficou ferido e começou a sangrar.

Ele acabou sendo imobilizado e foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante.

