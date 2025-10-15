Sagui faz 'visita' a hospital em Jundiaí e mobiliza GMs

Guardas municipais da Divisão Florestal resgataram na manhã desta quarta-feira (15), um sagui que apareceu dentro do Grendacc - Hospital da Criança, em Jundiaí.

Os funcionários notaram o animal no interior do hospital e acionaram a Corporação. Os agentes foram até o local e resgataram o bicho, que não estava ferido, mas estava assustado.

Após isso as equipes foram a dois condomínios, ambos na região do bairro Torres de São José, onde resgataram um filhote de saruê e um porco-espinho.