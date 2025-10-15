Inscrição para rainha e princesas da uva 2026 chega à reta final

As interessadas em compor a Corte da Uva 2026 têm até a segunda-feira (20) para realizar a inscrição on-line e gratuita, e, assim, concorrer aos postos de rainha e princesa da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí.

Podem se inscrever as interessadas com idades entre 18 e 35 anos – completos até o término do prazo de inscrições -, e que possam comprovar residência no município há, pelo menos, dois anos. Trata-se de definições que constam na retificação do edital nº 10/2025, publicado na edição 5704 da Imprensa Oficial.

A seleção levará em conta os quesitos elegância, simpatia e desenvoltura, de modo que a candidata com maior pontuação será coroada rainha e as segunda e terceira colocadas, respectivamente, primeira e segunda princesas. Ainda de acordo com a retificação, os valores das premiações para as contempladas serão de R$ 7,5 mil, R$ 6,5 mil e R$ 6,5 mil, respectivamente.