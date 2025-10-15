Inscrição para rainha e princesas da uva 2026 chega à reta final

As interessadas em compor a Corte da Uva 2026 têm até a segunda-feira (20) para realizar a inscrição on-line e gratuita, e, assim, concorrer aos postos de rainha e princesa da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí.
Podem se inscrever as interessadas com idades entre 18 e 35 anos – completos até o término do prazo de inscrições -, e que possam comprovar residência no município há, pelo menos, dois anos. Trata-se de definições que constam na retificação do edital nº 10/2025, publicado na edição 5704 da Imprensa Oficial.
A seleção levará em conta os quesitos elegância, simpatia e desenvoltura, de modo que a candidata com maior pontuação será coroada rainha e as segunda e terceira colocadas, respectivamente, primeira e segunda princesas. Ainda de acordo com a retificação, os valores das premiações para as contempladas serão de R$ 7,5 mil, R$ 6,5 mil e R$ 6,5 mil, respectivamente.
O desfile final que irá coroar as campeãs da edição será realizado no Teatro Polytheama, na noite de 15 de novembro. Na semana que antecede a escolha, as candidatas habilitadas passarão por uma série de ensaios, desfiles e formação sobre a história da Festa, da Uva Niagara Rosada de Jundiahy e da cidade.
São atribuições das integrantes da Corte da Uva participar ativamente em todos os dias da Festa – quando, além do contato com as autoridades e visitantes, também devem participar da pisa da uva, do cortejo da uva e do brinde ao pôr do sol -, engajar-se na divulgação prévia da Festa por toda a região, participante de visitas a órgãos institucionais e veículos de comunicação locais, além de participar de atividades da Agenda Cultural do município até a escolha das integrantes do ano seguinte.
Mais informações podem ser obtidas pelo edital nº 10/2025, publicado na edição 5687 da Imprensa Oficial, e na retificação, publicada na edição 5704, pelos sites da Cultura e da Festa, pelo e-mail dcultura@jundiai.sp.gov.br ou pelo telefone 4589-6800.
A Festa
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 será realizada entre os dias 15 de janeiro e 8 de fevereiro, no Parque Comendador Antonio Carbonari (Parque da Uva). No dia 15 de janeiro (quinta-feira), acontecerá a cerimônia de abertura, com início às 18h. Na sequência, a programação será às sextas-feiras, das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.