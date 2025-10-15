Casos de coqueluche caem e Jundiaí tem apenas três neste ano

Depois de um ano de 2024 com alta de casos de coqueluche em todo o país e também em Jundiaí, este ano tem tido melhora nos indicadores da doença na cidade. A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) informa que o município registra neste ano, até o momento, três casos confirmados de coqueluche, sem óbitos. Em 2024, ao longo de todo o ano, foram confirmados 16 casos, sem óbitos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, os casos de coqueluche tiveram aumento exponencial em 2024 no país, o maior dos últimos nove anos. As notificações da doença aumentaram mais de 3.000% em relação a 2023, com 7.559 casos confirmados no ano passado, contra apenas 216 no ano anterior. O principal motivo, segundo a pasta, foi a baixa adesão à vacinação, visto que a doença tem prevenção. Neste ano, porém, os casos recuaram bastante em todo o país e em Jundiaí a tendência é a mesma.

A SMPS de Jundiaí lembra que a vacina contra a coqueluche faz parte da vacina pentavalente (que protege também contra difteria, tétano, hepatite B e infecções pelo Haemophilus influenzae tipo B) e está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, com aplicação no horário das salas de vacinação de cada serviço.