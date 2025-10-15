Casos de coqueluche caem e Jundiaí tem apenas três neste ano

Depois de um ano de 2024 com alta de casos de coqueluche em todo o país e também em Jundiaí, este ano tem tido melhora nos indicadores da doença na cidade. A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) informa que o município registra neste ano, até o momento, três casos confirmados de coqueluche, sem óbitos. Em 2024, ao longo de todo o ano, foram confirmados 16 casos, sem óbitos.
Segundo dados do Ministério da Saúde, os casos de coqueluche tiveram aumento exponencial em 2024 no país, o maior dos últimos nove anos. As notificações da doença aumentaram mais de 3.000% em relação a 2023, com 7.559 casos confirmados no ano passado, contra apenas 216 no ano anterior. O principal motivo, segundo a pasta, foi a baixa adesão à vacinação, visto que a doença tem prevenção. Neste ano, porém, os casos recuaram bastante em todo o país e em Jundiaí a tendência é a mesma.
A SMPS de Jundiaí lembra que a vacina contra a coqueluche faz parte da vacina pentavalente (que protege também contra difteria, tétano, hepatite B e infecções pelo Haemophilus influenzae tipo B) e está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, com aplicação no horário das salas de vacinação de cada serviço.
O imunizante é aplicado em três doses: aos 2, 4 e 6 meses de idade. A SMPS reforça a importância da vacinação como principal medida de prevenção e segue com ações contínuas de conscientização junto à população, por meio das UBSs e campanhas educativas nas redes sociais e demais canais oficiais.
Aumento expressivo
Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, no ano de 2024, seguindo uma tendência mundial, os registros da coqueluche voltaram a subir significativamente, em especial nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Já os 13 óbitos registrados no ano foram em crianças, todas filhas de mães não vacinadas. De acordo com os especialistas, a cobertura vacinal é determinante para controle da coqueluche, contudo a realidade que se mostra é bem diferente. “Temos muita hesitação vacinal, o que resulta em surtos em populações vulneráveis, mutações bacterianas, falta de reforço e menor imunidade mesmo. É uma situação preocupante, sem dúvida”, destaca o infectologista Carlos Starling.
Outros aspectos também precisam ser considerados para o aumento de doenças infecto-contagiosas como a coqueluche, pois isso tudo não pode ter uma análise isolada, já que abrange desde maior circulação da bactéria, risco de pacientes mais suscetíveis até a imunidade não funcionante. “Esse grande aumento engloba um conjunto de fatores. É importante destacar que é uma doença respiratória, contagiosa e transmitida por gotículas e pela saliva. Além disso, temos poucos diagnósticos específicos e hoje, no Brasil, muitos casos de coqueluche entram como síndrome gripal, o que é um problema, sem dúvida”, reforça a infectologista Mônica Gomes.
O alvo, de acordo com especialistas, é a necessidade de reforço da vacinação, o que é um alerta permanente para se evitar dados epidemiológicos tão alarmantes como o que tivemos no ano passado. “É um problema de saúde pública grave e temos que dar uma atenção especial a isso, já que pode levar a complicações, internações e até óbitos. Populações como gestantes, bebês, idosos, profissionais de saúde demandam uma atenção especial e a vacinação contra a coqueluche está bem comprometida no país, com baixas taxas de cobertura, o que reflete nesses dados preocupantes”, completa Starling.