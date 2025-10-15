16 de outubro de 2025
PREVENÇÃO

Casos de coqueluche caem e Jundiaí tem apenas três neste ano

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
stefamerpik / Freepik
Em 2024 houve aumento repentino da doença que geralmente atinge crianças pequenas ou população não vacinada
Em 2024 houve aumento repentino da doença que geralmente atinge crianças pequenas ou população não vacinada

Depois de um ano de 2024 com alta de casos de coqueluche em todo o país e também em Jundiaí, este ano tem tido melhora nos indicadores da doença na cidade. A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) informa que o município registra neste ano, até o momento, três casos confirmados de coqueluche, sem óbitos. Em 2024, ao longo de todo o ano, foram confirmados 16 casos, sem óbitos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, os casos de coqueluche tiveram aumento exponencial em 2024 no país, o maior dos últimos nove anos. As notificações da doença aumentaram mais de 3.000% em relação a 2023, com 7.559 casos confirmados no ano passado, contra apenas 216 no ano anterior. O principal motivo, segundo a pasta, foi a baixa adesão à vacinação, visto que a doença tem prevenção. Neste ano, porém, os casos recuaram bastante em todo o país e em Jundiaí a tendência é a mesma.

A SMPS de Jundiaí lembra que a vacina contra a coqueluche faz parte da vacina pentavalente (que protege também contra difteria, tétano, hepatite B e infecções pelo Haemophilus influenzae tipo B) e está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, com aplicação no horário das salas de vacinação de cada serviço.

O imunizante é aplicado em três doses: aos 2, 4 e 6 meses de idade. A SMPS reforça a importância da vacinação como principal medida de prevenção e segue com ações contínuas de conscientização junto à população, por meio das UBSs e campanhas educativas nas redes sociais e demais canais oficiais.

Aumento expressivo

Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, no ano de 2024, seguindo uma tendência mundial, os registros da coqueluche voltaram a subir significativamente, em especial nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Já os 13 óbitos registrados no ano foram em crianças, todas filhas de mães não vacinadas. De acordo com os especialistas, a cobertura vacinal é determinante para controle da coqueluche, contudo a realidade que se mostra é bem diferente. “Temos muita hesitação vacinal, o que resulta em surtos em populações vulneráveis, mutações bacterianas, falta de reforço e menor imunidade mesmo. É uma situação preocupante, sem dúvida”, destaca o infectologista Carlos Starling.

Outros aspectos também precisam ser considerados para o aumento de doenças infecto-contagiosas como a coqueluche, pois isso tudo não pode ter uma análise isolada, já que abrange desde maior circulação da bactéria, risco de pacientes mais suscetíveis até a imunidade não funcionante. “Esse grande aumento engloba um conjunto de fatores. É importante destacar que é uma doença respiratória, contagiosa e transmitida por gotículas e pela saliva. Além disso, temos poucos diagnósticos específicos e hoje, no Brasil, muitos casos de coqueluche entram como síndrome gripal, o que é um problema, sem dúvida”, reforça a infectologista Mônica Gomes.

O alvo, de acordo com especialistas, é a necessidade de reforço da vacinação, o que é um alerta permanente para se evitar dados epidemiológicos tão alarmantes como o que tivemos no ano passado. “É um problema de saúde pública grave e temos que dar uma atenção especial a isso, já que pode levar a complicações, internações e até óbitos. Populações como gestantes, bebês, idosos, profissionais de saúde demandam uma atenção especial e a vacinação contra a coqueluche está bem comprometida no país, com baixas taxas de cobertura, o que reflete nesses dados preocupantes”, completa Starling.

