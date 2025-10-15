Destinos: saiba o maior e o mais antigo partindo de Jundiaí

Que tal pegar um ônibus, percorrer mais de 3,5 mil quilômetros em mais de 81 horas para chegar ao seu destino? Essa é a experiência de quem vai de Jundiaí (SP) para Rio Branco (AC) a partir da rodoviária da cidade. O Terminal Rodoviário de Jundiaí tem diversas partidas por semana, que levam passageiros para viagens de lazer e visitas a familiares em localidades distantes.

Há outros trajetos longos partindo de Jundiaí, como ir para Belém (PA) e São Luís (MA), que percorrem 2.816 e 2.859 quilômetros e levam 61 horas e 56 horas, respectivamente. Apesar da distância e da demora, são viagens com bastante procura, tendo saídas duas vezes por semana. Porto Velho (RO) e Brasília (DF), que duram 33 horas e 21 horas, respectivamente, são outros destinos que se destacam pela duração do trajeto.

Também há viagens mais curtas e tradicionais. A mais antiga partindo de Jundiaí tem como destino o Terminal do Tietê, na capital paulista, que existe desde 1982 (a partir da antiga rodoviária, que em 2010 passou a ser administrada pela Socicam). Esse trajeto possui 126 partidas semanais. Campinas, que está disponível também desde 1982, conta com 175 partidas semanais. Bem mais rápidas, levam cerca de 1h30 e 1h, respectivamente, para chegar ao destino.