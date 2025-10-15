Destinos: saiba o maior e o mais antigo partindo de Jundiaí

Que tal pegar um ônibus, percorrer mais de 3,5 mil quilômetros em mais de 81 horas para chegar ao seu destino? Essa é a experiência de quem vai de Jundiaí (SP) para Rio Branco (AC) a partir da rodoviária da cidade. O Terminal Rodoviário de Jundiaí tem diversas partidas por semana, que levam passageiros para viagens de lazer e visitas a familiares em localidades distantes.
Há outros trajetos longos partindo de Jundiaí, como ir para Belém (PA) e São Luís (MA), que percorrem 2.816 e 2.859 quilômetros e levam 61 horas e 56 horas, respectivamente. Apesar da distância e da demora, são viagens com bastante procura, tendo saídas duas vezes por semana. Porto Velho (RO) e Brasília (DF), que duram 33 horas e 21 horas, respectivamente, são outros destinos que se destacam pela duração do trajeto.
Também há viagens mais curtas e tradicionais. A mais antiga partindo de Jundiaí tem como destino o Terminal do Tietê, na capital paulista, que existe desde 1982 (a partir da antiga rodoviária, que em 2010 passou a ser administrada pela Socicam). Esse trajeto possui 126 partidas semanais. Campinas, que está disponível também desde 1982, conta com 175 partidas semanais. Bem mais rápidas, levam cerca de 1h30 e 1h, respectivamente, para chegar ao destino.
VEJA MAIS
- Jundiaí concorre ao Prêmio Top Destinos Turísticos 2025
- Rodoviária de Jundiaí deve receber mais de 14 mil passageiros
“A partir do terminal de Jundiaí, é possível chegar a diversos destinos, sejam eles no Estado de São Paulo ou bem distantes, em outros estados, com flexibilidade, preços atraentes, conforto e segurança para os usuários. Disponibilizamos toda estrutura para oferecer aos passageiros uma experiência positiva. Por isso, contamos com diversos serviços, produtos e outras conveniências em nosso terminal. Buscamos sempre aprimorar a nossa estrutura para oferecer acessibilidade, segurança, conforto e praticidade aos usuários”, afirma Deise Spínola Coelho, supervisora do Terminal Rodoviário de Jundiaí.
Dicas e orientações importantes
Passagem e horários: para comprar as passagens, basta acessar www.socicam.com.br e conferir os dias e horários disponíveis. É importante reforçar que as passagens compradas pela internet devem conter o selo de embarque (QR Code). Caso não haja, o passageiro deve passar na bilheteria da empresa para retirar o selo. Por isso, é importante chegar à rodoviária com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário marcado de embarque. Só compre passagem de fontes confiáveis e de empresas que atuam na rodoviária para evitar surpresas desagradáveis na hora de embarcar. Caso ocorra algum imprevisto, a remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.
Ônibus oficiais e credenciados: para garantir que não haja surpresas negativas e nem se compactue com a ilegalidade, é fundamental que passageiros e usuários utilizem ônibus oficiais de empresas credenciadas, que oferecem serviços adequados em termos de segurança, conforto, legalidade e confiabilidade. Eles passam por inspeção, manutenção e cuidados necessários e obrigatórios, mantendo passageiros, motoristas e outras pessoas em segurança. Além disso, os ônibus oficiais e credenciados impactam também a sociedade e a economia, já que as empresas que operam com ônibus oficiais geram empregos formais, respeitando os direitos trabalhistas, as obrigações legais, fiscais e tributárias.
Documentação: o passageiro deve ter um cuidado especial com a documentação. Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto; no caso de embarque de crianças e adolescentes, para viajarem desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse www.tjsp.jus.br, em Informações/Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes. A documentação é imprescindível, pois sem ela não é permitido o embarque.
Bagagem e pet: atenção à bagagem, pois ela também tem normas para o embarque. São permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que o tamanho não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique suas bagagens com etiqueta, contendo nome completo e telefone. Caso o passageiro queira viajar junto com um animal de estimação, também é obrigatória a apresentação dos documentos, inclusive de vacina, e o animal deve estar em bag próprio para seu transporte.
Segurança: para ter uma viagem segura, o passageiro deve ficar sempre atento aos seus pertences, evitando ficar longe e sem visão da sua bagagem, celular e crianças. Nunca deixe alguém mexer em sua bagagem em nenhum momento da viagem. Vale lembrar que os profissionais da rodoviária estão sempre uniformizados, equipados com EPIs e permanecem em ronda ou nos balcões de informação, contando com o apoio do sistema de monitoramento por câmeras. Todos estão aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes.