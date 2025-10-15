CultSP PRO apresenta em Jundiaí espetáculo 'Cidades (in)Visíveis'

Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza em Jundiaí, no sábado, dia 18 de outubro, o espetáculo Cidades (in)Visíveis, em parceria com a Cia. Um do Outro de Teatro. A apresentação será às 14h, no Espaço Expressa, localizado na av. União dos Ferroviários, 1760 - Ponte de Campinas. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre. Ingressos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência.
A Cia. Um do Outro de Teatro traz ao público uma criação que une lirismo, crítica social e humor para refletir sobre a presença humana em meio às transformações digitais. Inspirado na estética urbana do grafite e da pop art, o espetáculo constrói um universo minimalista e imaginativo, onde bicicletas funcionais se tornam parte da cena. A dramaturgia de Flávia Thaína e as referências teóricas de Leda Maria Martins dão forma a uma encenação que atravessa música, corpo e performance urbana, convidando a plateia a pensar sobre tecnologia, humanidade e equilíbrio no mundo contemporâneo.
O espetáculo tem direção coletiva da Cia. Um do Outro e dramaturgia de Flávia Thaína. As visualidades são assinadas por Clara de Biagio, enquanto o cenário é de Rafael Lopes. A produção é de Larissa Gasparotto e a preparação física e musical de Railan Andrade. No elenco estão Cadu Gouvea, Clara de Biagio, Larissa Gasparotto e Rafael Lopes.
A atração integra a Mostra PQT Edição 2025 – Municípios, programação que percorre cidades paulistas em parceria com grupos de dança atendidos no Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT), sob coordenação de Sergio Ferrara e supervisão artística de Josuel Tavares de Luna. O CultSP PRO é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).
O Programa de Qualificação em Artes é voltado à orientação artística de grupos, companhias e núcleos de dança e teatro. A Mostra PQT se consolida como espaço de difusão formativa de processos de criação e orientação. Neste ano, a etapa final do programa, que encerra as atividades artísticas e pedagógicas, acontece em novembro, no município de Tupã. Antes disso, diferentes coletivos ocuparão palcos de diversos territórios com aberturas de processos, cenas e espetáculos completos. No total, serão 20 apresentações em mais de 20 municípios, sempre gratuitas, em teatros, nas sedes dos grupos e em mostras locais.
Serviço
Espetáculo: Cidades (in)Visíveis
Data: 18/10
Horário: 14hs
Local: Espaço Expressa
Endereço: av. União dos Ferroviários, 1760 - Ponte de Campinas
Classificação indicativa: livre
Ingressos: entrada gratuita. Retirada de ingresso 30 minutos antes da apresentação.