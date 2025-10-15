16 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SÁBADO

CultSP PRO apresenta em Jundiaí espetáculo 'Cidades (in)Visíveis'

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O espetáculo gratuito será realizado no dia 18 de outubro, às 14 horas, no Espaço Expressa, dentro da Mostra PQT Edição 2025
O espetáculo gratuito será realizado no dia 18 de outubro, às 14 horas, no Espaço Expressa, dentro da Mostra PQT Edição 2025

Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza em Jundiaí, no sábado, dia 18 de outubro, o espetáculo Cidades (in)Visíveis, em parceria com a Cia. Um do Outro de Teatro. A apresentação será às 14h, no Espaço Expressa, localizado na av. União dos Ferroviários, 1760 - Ponte de Campinas. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre. Ingressos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência.

A Cia. Um do Outro de Teatro traz ao público uma criação que une lirismo, crítica social e humor para refletir sobre a presença humana em meio às transformações digitais. Inspirado na estética urbana do grafite e da pop art, o espetáculo constrói um universo minimalista e imaginativo, onde bicicletas funcionais se tornam parte da cena. A dramaturgia de Flávia Thaína e as referências teóricas de Leda Maria Martins dão forma a uma encenação que atravessa música, corpo e performance urbana, convidando a plateia a pensar sobre tecnologia, humanidade e equilíbrio no mundo contemporâneo.

O espetáculo tem direção coletiva da Cia. Um do Outro e dramaturgia de Flávia Thaína. As visualidades são assinadas por Clara de Biagio, enquanto o cenário é de Rafael Lopes. A produção é de Larissa Gasparotto e a preparação física e musical de Railan Andrade. No elenco estão Cadu Gouvea, Clara de Biagio, Larissa Gasparotto e Rafael Lopes.

A atração integra a Mostra PQT Edição 2025 – Municípios, programação que percorre cidades paulistas em parceria com grupos de dança atendidos no Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT), sob coordenação de Sergio Ferrara e supervisão artística de Josuel Tavares de Luna. O CultSP PRO é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

VEJA MAIS

O Programa de Qualificação em Artes é voltado à orientação artística de grupos, companhias e núcleos de dança e teatro. A Mostra PQT se consolida como espaço de difusão formativa de processos de criação e orientação. Neste ano, a etapa final do programa, que encerra as atividades artísticas e pedagógicas, acontece em novembro, no município de Tupã. Antes disso, diferentes coletivos ocuparão palcos de diversos territórios com aberturas de processos, cenas e espetáculos completos. No total, serão 20 apresentações em mais de 20 municípios, sempre gratuitas, em teatros, nas sedes dos grupos e em mostras locais.

Serviço

Espetáculo: Cidades (in)Visíveis
Data: 18/10
Horário: 14hs
Local: Espaço Expressa
Endereço: av. União dos Ferroviários, 1760 - Ponte de Campinas
Classificação indicativa: livre
Ingressos: entrada gratuita. Retirada de ingresso 30 minutos antes da apresentação.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários