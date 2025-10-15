PM prende irmão de bandido morto, com dinheiro, drogas e armas

Policiais militares de Força Tática do 49º Batalhão prenderam nesta terça-feira (14), no bairro Colônia, em Jundiaí, o irmão de um os dois criminosos mortos em confronto contra PMs do 11º Batalhão, na noite de segunda-feira (13), no bairro Santa Clara. No apartamento onde o irmão dele residia (era alugado), na Colônia, foram apreendidos R$ 80 mil, além de armas, munições e simulacros de arma de fogo. Já em seu apartamento, no bairro Fazenda Grande, PMs de Força Tática do 11º Batalhão apreenderam quase R$ 15 mil, além de 23 kg de drogas. No carro dele, durante a abordagem inicial que posteriormente resultou nas apreensões feitas nos apartamentos, foram encontrados ¨R$ 4.850 mil, totalizando ainda R$ 99 mil. Além dele, sua esposa também foi presa.

Uma equipe fazia patrulhamento pela Colônia, quando suspeitaram de três homens em atitude suspeita em um veículo T-Cross. Durante a abordagem, os policiais encontraram no carro R$ 4.850, que um deles alegou ser resultado de uma 'vaquinha' feita entre amigos para pagar o enterro o irmão, que havia sido morto por PMs na noite anterior - na ocasião, o irmão estava armado e junto com um comparsa trocaram tiros com policiais no Santa Clara. Ambos tinham vasta ficha criminal por tráfico, roubo, estelionato e outros crimes e pertenciam ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os policiais questionaram os três, separadamente, e encontraram divergências nas declarações, tendo como única concordância, o fato de que haviam estado no apartamento do irmão morto, para buscar roupas dele. No local os militares descobriram que eles haviam permanecido durante quase uma hora no interior do apartamento, depois de chamarem um chaveiro para abrir a porta, já que não tinham a chave. Durante diligências no condomínio, os agentes também descobriram que o apartamento na verdade era alugado e solicitaram à proprietária uma incursão pelo imóvel, que resultou na apreensão de R$ 80 mil, uma pistola 9mm e uma 380, além de dois simulacros de pistola, várias munições de 9 mm e um caderno de anotações do tráfico de drogas.