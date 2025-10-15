Jeferson Coimbra é interino de Infraestrutura e Serviços Públicos

Jefferson Coimbra assume interinamente a secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) da Prefeitura de Jundiaí. Marcos Galdino deixou o cargo.
Jeferson, que também segue à frente da Secretaria de Habitação Social, passa a conciliar as duas pastas e terá como missão ampliar as políticas públicas da área, garantir a continuidade dos projetos em andamento e promover melhorias constantes nos serviços prestados à população jundiaiense.
"Assumo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos com muita vontade e projetos para melhorar a qualidade de vida do cidadão jundiaiense. Vamos dar continuidade aos trabalhos que estão em andamento e aprimorar ainda mais os serviços oferecidos, como o mutirão ‘Quem Ama, Cuida’, que leva zeladoria e conservação a todos os bairros da cidade. Além disso, temos pela frente revitalizações importantes que vão tornar Jundiaí uma das cidades mais estruturadas do Brasil. A equipe é excelente, comprometida e preparada para fazer mais com menos", destacou Coimbra.
Sobre o novo secretário
Formado em Gestão e Produção Industrial, Jeferson Coimbra possui mais de 14 anos de experiência no setor imobiliário, com atuação em corretagem, habitação, construção, vendas e planejamento de empreendimentos residenciais e comerciais. É administrador e proprietário de uma imobiliária, além de atuar como perito e assistente técnico judicial, elaborando laudos e perícias na área imobiliária.
Atualmente, é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Várzea Paulista e membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano (Condeurb) e do Conselho de Defesa do Meio Ambiente (Condema). Ao longo de sua trajetória profissional, coordenou projetos de construção de loteamentos e condomínios residenciais, administrou conflitos entre empresas e comunidades e representou órgãos públicos na busca de soluções para demandas habitacionais.