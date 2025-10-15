Jeferson Coimbra é interino de Infraestrutura e Serviços Públicos

Jefferson Coimbra assume interinamente a secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) da Prefeitura de Jundiaí. Marcos Galdino deixou o cargo.

Jeferson, que também segue à frente da Secretaria de Habitação Social, passa a conciliar as duas pastas e terá como missão ampliar as políticas públicas da área, garantir a continuidade dos projetos em andamento e promover melhorias constantes nos serviços prestados à população jundiaiense.

"Assumo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos com muita vontade e projetos para melhorar a qualidade de vida do cidadão jundiaiense. Vamos dar continuidade aos trabalhos que estão em andamento e aprimorar ainda mais os serviços oferecidos, como o mutirão ‘Quem Ama, Cuida’, que leva zeladoria e conservação a todos os bairros da cidade. Além disso, temos pela frente revitalizações importantes que vão tornar Jundiaí uma das cidades mais estruturadas do Brasil. A equipe é excelente, comprometida e preparada para fazer mais com menos", destacou Coimbra.

Sobre o novo secretário