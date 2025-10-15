Procura emprego? Jundiaí tem mais de 2 mil vagas abertas

Entre as oportunidades oferecidas estão cargos como gerente de loja de supermercado, vendedor do comércio varejista, operador de máquinas, pizzaiolo, entre outros.

O Portal Jundiaí Empreendedora está com 2.238 vagas de emprego disponíveis na cidade, abrangendo diversos setores e níveis de qualificação, uma excelente oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, são 135 vagas específicas para pessoas com deficiência (PCDs). A atualização das vagas é contínua, garantindo que os candidatos tenham acesso a novas oportunidades frequentemente.

Como se cadastrar

Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na seção “Vagas de Emprego”. Lá, é possível visualizar os detalhes das vagas, conhecer as empresas contratantes e verificar o número de posições disponíveis.

O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.

Atendimento presencial