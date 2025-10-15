Procura emprego? Jundiaí tem mais de 2 mil vagas abertas

O Portal Jundiaí Empreendedora está com 2.238 vagas de emprego disponíveis na cidade, abrangendo diversos setores e níveis de qualificação, uma excelente oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
Entre as oportunidades oferecidas estão cargos como gerente de loja de supermercado, vendedor do comércio varejista, operador de máquinas, pizzaiolo, entre outros.
VEJA MAIS
- Serviços e Comércio geram empregos em agosto, mas Indústria perde
- Portal Jundiaí Empreendedora tem 2,2 mil vagas de emprego abertas
Inclusão e oportunidades
O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, são 135 vagas específicas para pessoas com deficiência (PCDs). A atualização das vagas é contínua, garantindo que os candidatos tenham acesso a novas oportunidades frequentemente.
Como se cadastrar
Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na seção “Vagas de Emprego”. Lá, é possível visualizar os detalhes das vagas, conhecer as empresas contratantes e verificar o número de posições disponíveis.
O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.
Atendimento presencial
Além do acesso online, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3) – CLIQUE AQUI PARA AGENDAR.