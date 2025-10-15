Sócios do Paulista aprovam pedido de recuperação extrajudicial

Na noite de ontem (14), o Paulista ficou um passo mais perto da concretização da venda da SAF. Os sócios-contribuintes do clube aprovaram, por unanimidade, o pedido de recuperação extrajudicial da entidade para a quitação das dívidas do Galo.

A votação foi realizada em assembleia geral na sede do clube às 18h. A reunião foi convocada pela diretoria executiva e presidida por Fábio Alexandre Godinho, presidente do Conselho de Administração do clube.

Como explicou anteriormente ao JJ o advogado Marcus Vinicius Lopes Ramos Gonçalves, especialista em Direito Desportivo, a recuperação extrajudicial é uma modelagem muito comum para clubes que estão endividados buscarem acordo com os credores. “Trata-se de um plano elaborado fora do âmbito judicial. O clube apresenta a proposta aos credores, busca convencê-los dos termos da recuperação e, uma vez que a maioria concorda e assina, o plano é levado à Justiça apenas para homologação”, explica o especialista.