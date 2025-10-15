16 de outubro de 2025
A UM PASSO DA SAF

Sócios do Paulista aprovam pedido de recuperação extrajudicial

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 2 min
DIVULGAÇÃO
O pedido de recuperação extrajudicial foi aprovado por unanimidade
Na noite de ontem (14), o Paulista ficou um passo mais perto da concretização da venda da SAF. Os sócios-contribuintes do clube aprovaram, por unanimidade, o pedido de recuperação extrajudicial da entidade para a quitação das dívidas do Galo.

A votação foi realizada em assembleia geral na sede do clube às 18h. A reunião foi convocada pela diretoria executiva e presidida por Fábio Alexandre Godinho, presidente do Conselho de Administração do clube.

Como explicou anteriormente ao JJ o advogado Marcus Vinicius Lopes Ramos Gonçalves, especialista em Direito Desportivo, a recuperação extrajudicial é uma modelagem muito comum para clubes que estão endividados buscarem acordo com os credores. “Trata-se de um plano elaborado fora do âmbito judicial. O clube apresenta a proposta aos credores, busca convencê-los dos termos da recuperação e, uma vez que a maioria concorda e assina, o plano é levado à Justiça apenas para homologação”, explica o especialista.

O trabalho de renegociação das dívidas do clube foi conduzido pelo corpo jurídico do Galo em conjunto com o escritório Teixeira, Prima & Butler Advogados, representado pelo sócio Pedro Teixeira, em contato com os credores nos últimos meses. Agora, o departamento jurídico irá ajuizar o pedido de recuperação extrajudicial com a perspectiva de homologação definitiva em até seis meses a partir do pedido na justiça.

PRÓXIMOS PASSOS

Essa foi mais uma etapa concluída para a efetivação do projeto de transformar o Paulista em SAF em conjunto com a EXA Capital. Com a homologação do processo, o próximo passo será a assinatura dos documentos de constituição do novo modelo, a qual formalizará o início da nova gestão e marcará um novo capítulo na história do Galo. O contrato será avaliado por uma comissão definida pelo Paulista.

ESTÁDIO DR. JAYME CINTRA

O Estádio Dr. Jayme Cintra continuará sob posse do Paulista. Haverá um contrato de cessão do local para a EXA Capital, que será responsável pela gestão integral do Estádio. 

Nos últimos dias, o estádio havia entrado em mais um leilão por conta das dívidas do clube. A oferta foi publicada com lance inicial de R$ 35 milhões, mas, até o momento, não registrou lances.

