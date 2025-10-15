Em Jundiaí, 1,2 mil gestantes seguem em acompanhamento

Desde janeiro deste ano, 1.227 gestantes seguem em acompanhamento pela rede municipal de saúde de Jundiaí, segundo dados da Secretaria de Promoção da Saúde. Trata-se de bons índices de pré-natal, uma vez que 80% das gestantes comparecem a sete ou mais consultas durante a gestação. O número é compatível com a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

As gestantes têm acesso a acompanhamento prioritário por meio dos serviços da Atenção Básica, que incluem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Clínicas da Família. Segundo explica a ginecologista Erika Pimenta Mayer, apoiadora técnica da Saúde da Mulher da Secretaria de Promoção da Saúde, o acompanhamento é fundamental para identificar precocemente riscos à saúde da gestante e do bebê.

“O pré-natal é um acompanhamento importante para o diagnóstico de possíveis riscos que essa mãe ou bebê possam apresentar. Por esta razão, é uma prioridade de atendimento, tendo um passo a passo importante para seguir a fim de proteger esse binômio”, afirma.