Em Jundiaí, 1,2 mil gestantes seguem em acompanhamento

Desde janeiro deste ano, 1.227 gestantes seguem em acompanhamento pela rede municipal de saúde de Jundiaí, segundo dados da Secretaria de Promoção da Saúde. Trata-se de bons índices de pré-natal, uma vez que 80% das gestantes comparecem a sete ou mais consultas durante a gestação. O número é compatível com a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.
As gestantes têm acesso a acompanhamento prioritário por meio dos serviços da Atenção Básica, que incluem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Clínicas da Família. Segundo explica a ginecologista Erika Pimenta Mayer, apoiadora técnica da Saúde da Mulher da Secretaria de Promoção da Saúde, o acompanhamento é fundamental para identificar precocemente riscos à saúde da gestante e do bebê.
“O pré-natal é um acompanhamento importante para o diagnóstico de possíveis riscos que essa mãe ou bebê possam apresentar. Por esta razão, é uma prioridade de atendimento, tendo um passo a passo importante para seguir a fim de proteger esse binômio”, afirma.
Segundo dados do Observatório Jundiaí, disponível a qualquer cidadão no site oficial da Prefeitura, o percentual de nascidos vivos em Jundiaí, sendo de mães com nenhuma consulta de pré-natal em 2024 foi de 0.31. Em 2023, o dado indica 0.13. Também em 2023, último dado disponível no sistema, o percentual de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal foi de 89.4. O dado reforça a importância de manter a rotina de consultas em dia.
Consultas e exames que a fisioterapeuta Thiciane de Souza Ferreira Braz, de 31 anos, não deixam de fazer. Nas últimas semanas de gestação, a expectativa para a chegada das gêmeas Beatriz e Elisa é grande. “O fato delas serem de uma única placenta a atenção é dobrada. A cada exame é uma tensão, mas desde o início elas se comportam super bem. A ansiedade está grande, mas o que me acalma é que a cada exame e, a cada consulta de pré-natal, recebemos elogios e caminhamos para um parto tranquilo e saudável”, completa.
Acompanhamento
Para minimizar ausências a consultas e exames, o protocolo inclui busca ativa, com tentativas de contato por telefone ou visitas de agentes comunitários de saúde. Os atendimentos perdidos são reagendados. Em casos de vulnerabilidade são ofertadas medidas adicionais, como a chamada “consulta do dia”, que dispensa agendamento prévio, e acompanhamento por equipes multiprofissionais.
Neste ano, o município também passou a integrar a Rede Alyne, programa federal que substituiu a antiga Rede Cegonha e tem como foco o fortalecimento da atenção materno-infantil. A iniciativa atua em seis eixos principais: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção à criança, sistema logístico, sistema de apoio e sistema de governança.