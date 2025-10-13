Várzea Paulista oferece curso gratuito para impulsionar vendas

Com a Black Friday se aproximando, comerciantes de Várzea Paulista têm uma oportunidade de aprender como maximizar suas vendas. No próximo dia 29 de outubro (quarta-feira), a cidade sediará o evento “Aprenda a faturar mais com a Black Friday”, que contará com a presença de especialistas da área. O encontro será gratuito e promete revelar ferramentas valiosas para ajudar os empreendedores a se prepararem para a data mais aguardada do varejo.
A Black Friday, que acontece no final de novembro, já é uma das datas mais esperadas do ano pelos consumidores e empresários. Para que os comerciantes de Várzea Paulista aproveitem ao máximo esse evento, a Prefeitura, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, está promovendo uma série de iniciativas de capacitação.
O evento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Sebrae e a Associação Comercial e Empresarial de Várzea Paulista. A ideia é oferecer aos participantes ferramentas práticas e estratégias de vendas que podem fazer toda a diferença para quem deseja aumentar o faturamento durante a Black Friday.
O curso será conduzido por especialistas e abordará temas como planejamento de estoque, definição de preços atrativos, estratégias de marketing digital e gestão de fluxo de clientes.
O evento será realizado no Facilita, localizado na Rua João Póvoa, 97, no Jardim do Lar, e começará às 19h. A entrada é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia clicando aqui.
Além de aprender novas técnicas de vendas, o evento também será uma excelente oportunidade para os empresários trocarem experiências e fortalecerem a rede de contatos no comércio local.
Serviço:
Evento: Aprenda a faturar mais com a Black Friday
Data: 29 de outubro, às 19h
Local: Facilita – Rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar - Várzea Paulista