Várzea Paulista oferece curso gratuito para impulsionar vendas

Com a Black Friday se aproximando, comerciantes de Várzea Paulista têm uma oportunidade de aprender como maximizar suas vendas. No próximo dia 29 de outubro (quarta-feira), a cidade sediará o evento “Aprenda a faturar mais com a Black Friday”, que contará com a presença de especialistas da área. O encontro será gratuito e promete revelar ferramentas valiosas para ajudar os empreendedores a se prepararem para a data mais aguardada do varejo.

A Black Friday, que acontece no final de novembro, já é uma das datas mais esperadas do ano pelos consumidores e empresários. Para que os comerciantes de Várzea Paulista aproveitem ao máximo esse evento, a Prefeitura, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, está promovendo uma série de iniciativas de capacitação.

O evento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Sebrae e a Associação Comercial e Empresarial de Várzea Paulista. A ideia é oferecer aos participantes ferramentas práticas e estratégias de vendas que podem fazer toda a diferença para quem deseja aumentar o faturamento durante a Black Friday.