São Paulo registra recorde de empresas abertas em setembro

Em setembro, o estado de São Paulo registrou 36.786 novas empresas constituídas, marca que representa o melhor desempenho para o mês em toda a série histórica da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e responsável pelos registros mercantis paulistas.

O desempenho de setembro representa o terceiro melhor mês de 2025, ficando atrás apenas de fevereiro, quando foram constituídos 37.521 novos negócios, e de julho, com 36.802 constituições. Em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram abertas 32.943 empresas, houve crescimento de 11,6%.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, o resultado reflete nas medidas conjuntas adotadas pelo governo paulista. “Desde o início da gestão, o governador Tarcísio de Freitas nos deu a diretriz de realizar ações para gerar renda, emprego e desenvolvimento regional – estimular o empreendedorismo e melhor o ambiente de negócio para que novas empresas sejam instaladas aqui, é uma destas medidas”, afirma.