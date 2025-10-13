GMs de Jundiaí e região concluem curso de Patrulhamento Tático

Quinze guardas municipais receberam o certificado de conclusão do terceiro Curso de Patrulhamento Tático realizado pela da GM de Jundiaí. Doze deles atuam na cidade, dois são de Sorocaba e um trabalha em Campo Limpo Paulista. Participaram da cerimônia de entrega dos diplomas, no 8º andar do Paço Municipal jundiaiense, o prefeito da cidade, Gustavo Martinelli, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, o comandante da GMJ, Cássio Nicola, e o diretor de Inteligência da Secretaria, Odair Matenauer.

Na ocasião, também foi lançado o aplicativo “153 Jundiaí”, um canal direto e ágil da população com a GMJ, que permite a comunicação dos munícipes com a Corporação com o envio de textos, fotos e vídeos de ocorrências. O cidadão que quiser pode também escolher a opção “Chat” e falar com a Central da Guarda. O app já pode ser baixado em qualquer loja virtual, nos sistemas Android e iOS.

O prefeito Gustavo Martinelli parabenizou os formandos e enalteceu outras ações de seu governo em prol da Segurança do município e da Guarda Municipal. Entre elas, estão a aquisição de novas viaturas, uniformes e armamentos. “Peço aos GMs aqui presentes que transmitam aos colegas que estamos investindo na GMJ e na capacitação dos guardas, que são os nossos anjos de azul”, disse o prefeito.