13 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TERCEIRA TURMA

GMs de Jundiaí e região concluem curso de Patrulhamento Tático

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Autoridades presentes ao evento e os guardas municipais que se formaram no curso
Autoridades presentes ao evento e os guardas municipais que se formaram no curso

Quinze guardas municipais receberam o certificado de conclusão do terceiro Curso de Patrulhamento Tático realizado pela da GM de Jundiaí. Doze deles atuam na cidade, dois são de Sorocaba e um trabalha em Campo Limpo Paulista. Participaram da cerimônia de entrega dos diplomas, no 8º andar do Paço Municipal jundiaiense, o prefeito da cidade, Gustavo Martinelli, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, o comandante da GMJ, Cássio Nicola, e o diretor de Inteligência da Secretaria, Odair Matenauer.

Na ocasião, também foi lançado o aplicativo “153 Jundiaí”, um canal direto e ágil da população com a GMJ, que permite a comunicação dos munícipes com a Corporação com o envio de textos, fotos e vídeos de ocorrências. O cidadão que quiser pode também escolher a opção “Chat” e falar com a Central da Guarda. O app já pode ser baixado em qualquer loja virtual, nos sistemas Android e iOS.

O prefeito Gustavo Martinelli parabenizou os formandos e enalteceu outras ações de seu governo em prol da Segurança do município e da Guarda Municipal. Entre elas, estão a aquisição de novas viaturas, uniformes e armamentos. “Peço aos GMs aqui presentes que transmitam aos colegas que estamos investindo na GMJ e na capacitação dos guardas, que são os nossos anjos de azul”, disse o prefeito.

A GMJ Renata Ferreira da Silva Lima foi uma das formandas. Ficou em primeiro lugar na avaliação do Curso de Patrulhamento Tático, que durou 11 dias. “Ele foi completo e de alto nível técnico. Aprendemos mais sobre direção defensiva, gerenciamento de crises, conduta de patrulha e outros temas. Estou certa que os GMs que fizeram o curso terão melhores condições técnicas de tomar decisões em momentos mais delicados, por exemplo”, contou a guarda municipal.

O comandante Cássio Nicola disse que os guardas sairão do curso multiplicando o conteúdo que aprenderam. “Esse conhecimento adquirido será importante para atenderem melhor a nossa população”, contou. “Jundiaí precisa continuar oferecendo conhecimento e capacitação aos nossos GMs. Aproveito para cumprimentá-los pelo Dia Nacional da Guarda Municipal, comemorado hoje”, finalizou o secretário Guilherme Balbino Rigo.  

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários