Moto furtada na Vila Rio Branco é recuperada pouco tempo depois

Uma moto furtada na Vila Rio Branco, em Jundiaí, na tarde deste domingo (12), foi recuperada pouco tempo depois, por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), da 1ª Cia do 49° Batalhão, no Jardim São Camilo. Os policiais chegaram no momento em que os bandidos estavam iniciando a retirada de peças da moto.

A Corporação recebeu informações sobre o furto que havia acabado de acontecer e repassou a equipes nas ruas. PMs passaram a patrulhar em locais estratégicos e, ao acessarem a travessa Ozias Vieira Ramos, no São Camilo, avistaram dois criminosos mexendo em uma moto. Ambos correram e conseguiram fugir.

Ao averiguarem, os militares confirmaram se tratar da motocicleta furtada pouco tempo antes.