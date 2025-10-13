Saúde reforça atendimento com novos equipamentos de telemedicina

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí recebeu dez kits de telessaúde, cada um contendo televisor de 43 polegadas, notebook e câmera de alta especificidade. Os equipamentos serão instalados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com maior demanda de infraestrutura, ampliando a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços oferecidos aos munícipes.

“Esses novos kits vão possibilitar a realização de teleconsultas para pacientes que, por algum motivo, não têm acesso direto à UBS. Nosso foco é fortalecer a atenção primária, que é onde promovemos saúde e prevenimos doenças”, destaca a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci. A iniciativa representa mais um passo rumo a um atendimento cada vez mais humanizado, moderno e acessível à população.

A entrega dos kits foi viabilizada por meio de inscrição da Prefeitura de Jundiaí no Novo PAC, programa do Governo Federal que tem garantido importantes investimentos para o município. A solicitação junto ao Ministério da Saúde contou com apoio parlamentar da vereadora Mariana Janeiro e da deputada federal Juliana Cardoso, reforçando o compromisso coletivo com o fortalecimento do sistema público de saúde.