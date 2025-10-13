13 de outubro de 2025
METANOL

Procon de Itupeva faz operação em bares, adegas e restaurantes

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Itupeva
A atuação do Procon teve caráter orientativo sobre o consumo, compra e venda de bebidas alcoólicas falsificadas e/ou adulteradas
O Procon de Itupeva, conforme orientação do Procon Estadual, promoveu uma ação especial na noite de sexta-feira (10) em bares, adegas e restaurantes do município. A ação acontece após casos nacionais de intoxicação por metanol, registrados em todo o país.

A atuação do Procon teve caráter orientativo sobre o consumo, compra e venda de bebidas alcoólicas falsificadas e/ou adulteradas.

A iniciativa integra uma ação estadual simultânea de orientação, além de servir também para esclarecer para a população sobre as força-tarefa do Governo Estadual e Federal nas investigações e interdições de estabelecimentos autuados.

Durante a ação, a equipe do Procon municipal entregou panfletos de orientação e comentou sobre os procedimentos adequados no controle de fornecedores, na exigência de Nota Fiscal Eletrônica, origem dos produtos e sinais de adulteração de bebidas. Além dos comerciantes, os consumidores também foram orientados.

Participaram da ação a Diretora do Procon, Patrícia Andrea dos Santos e os técnicos Sabrina Bacelar e Marcos Farasco.

