Procon de Itupeva faz operação em bares, adegas e restaurantes

O Procon de Itupeva, conforme orientação do Procon Estadual, promoveu uma ação especial na noite de sexta-feira (10) em bares, adegas e restaurantes do município. A ação acontece após casos nacionais de intoxicação por metanol, registrados em todo o país.

A atuação do Procon teve caráter orientativo sobre o consumo, compra e venda de bebidas alcoólicas falsificadas e/ou adulteradas.

A iniciativa integra uma ação estadual simultânea de orientação, além de servir também para esclarecer para a população sobre as força-tarefa do Governo Estadual e Federal nas investigações e interdições de estabelecimentos autuados.