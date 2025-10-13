Professores infantis fazem formação sobre o currículo municipal

Como parte das iniciativas do programa Escola da Gente para a consolidação do Currículo Jundiaiense para a Educação Infantil, a Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou junto a professores do segmento G4 e G5 uma atividade formativa com o doutorando em Educação e palestrante Douglas Dantas.
A palestra, realizada no auditório da Unip Jundiaí, contou com as participações de cerca de 400 professores e gestores da rede municipal do segmento, em turmas do período matutino e vespertino, conforme o horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC).
“Considerando a importância do Programa Escola da Gente, do diálogo e da escuta por parte do governo municipal, bem como a necessidade de que o currículo pedagógico esteja enraizado na prática cotidiana da rede, programamos esta palestra como um momento de reflexão para os nossos professores sobre essa temática. Esta formação integra uma série de encontros já realizados com diretores e coordenadores, com o propósito de, ao dialogarmos com os professores, fortalecermos as práticas e aprendizagens em sala de aula, também a partir da escuta atenta das crianças.” comentou a diretora do Departamento de Educação Infantil da SME, Ellen Rozante.
Durante a palestra, com tema “Currículo Jundiaiense na Educação Infantil: Qualificando a Prática”, Douglas ressaltou a importância da centralidade da criança no Currículo, do papel do segmento no desenvolvimento de habilidades, competências e formação de repertório dos estudantes.
“O Currículo de Jundiaí é um documento bem escrito, dialoga com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e traz uma profundidade conceitual que realmente impressiona. Eu sempre faço questão de mencioná-lo e elogiá-lo nas palestras que realizo pelo Brasil. Este momento que vivemos hoje vem justamente ao encontro da importância de refletirmos, juntos, sobre como esse currículo precisa estar vivo, presente no dia a dia da escola, nas ações de planejamento, no desenvolvimento das atividades e em cada prática cotidiana. Desde a pessoa que abre o portão da escola até a direção e toda a comunidade educativa, todos nós fazemos parte desse movimento, porque o currículo só ganha vida quando é vivido por cada um de nós, no encontro com as crianças e nas experiências que construímos juntos.” ressaltou.
As palestras em ambos os períodos contaram, em suas aberturas, com apresentações artísticas, com coreografias de bailarinos da escola Creare Dança, do Projeto “Tem dança na escola”, que acontece em mais de dez escolas do município.