Professores infantis fazem formação sobre o currículo municipal

“O Currículo de Jundiaí é um documento bem escrito, dialoga com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e traz uma profundidade conceitual que realmente impressiona. Eu sempre faço questão de mencioná-lo e elogiá-lo nas palestras que realizo pelo Brasil. Este momento que vivemos hoje vem justamente ao encontro da importância de refletirmos, juntos, sobre como esse currículo precisa estar vivo, presente no dia a dia da escola, nas ações de planejamento, no desenvolvimento das atividades e em cada prática cotidiana. Desde a pessoa que abre o portão da escola até a direção e toda a comunidade educativa, todos nós fazemos parte desse movimento, porque o currículo só ganha vida quando é vivido por cada um de nós, no encontro com as crianças e nas experiências que construímos juntos.” ressaltou.

As palestras em ambos os períodos contaram, em suas aberturas, com apresentações artísticas, com coreografias de bailarinos da escola Creare Dança, do Projeto “Tem dança na escola”, que acontece em mais de dez escolas do município.