Alerta: chuva deve chegar à região de Jundiaí nesta tarde

Os radares meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já mostram o avanço da frente fria que trará chuva a Jundiaí e região na tarde desta segunda-feira (13). Essa frente fria, que vem do Sul, já movimenta o tempo na região, com ventos que vêm desde a tarde de ontem (12) e já trouxeram um pouco de chuva na madrugada, mas, para o restante da segunda, promete tempestade.

O alerta laranja na região indica perigo, com pancadas de chuva que também terão trovoadas. Também pode haver queda de granizo em algumas regiões. Neste início de tarde, já chove em outras regiões do Estado de São Paulo, como o Centro-Oeste. Essa chuva deve se estender também durante a noite desta segunda até a manhã de terça-feira (14).

O Inmet adverte que: