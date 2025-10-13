Filho livra a mãe idosa de ser lesada por estelionatários

Graças à agilidade do filho, uma idosa de 73 anos, moradora em Campo Limpo Paulista, escapou de ser lesada por estelionatários que se passaram por operadores de suporte técnico do Mercado Livre, para invadir o celular dela e fazer compras e empréstimos através de conta no PicPay. Eles chegaram a tentar realizar transações usando o aparelho dela após a instalação de um vírus, mas o filho, de 43 anos, conseguiu inutilizar o aparelho. "Como não sabemos o quanto eles conseguiram mexer e colher de dados dela, antes de o celular ser resetado, vamos fazer o Boletim de Ocorrência para não termos problemas", disse ele, em conversa com o Jornal de Jundiaí.

De acordo com filho, a mãe comprou um produto pelo Mercado Livre (ML), com entrega agendada para ser feita no local de trabalho dele. No dia combinado, o aplicativo do 'ML' informou sobre a conclusão da entrega e ela o avisou. "Só que, na verdade, não entregaram o produto, então orientei minha mãe a registrar uma reclamação informando que estava acontecendo, e assim ela fez" explicou ele. "Só que dois dias depois da data agendada, chegou o produto no meu local de trabalho."

Um dia depois (na última quinta-feira, 9), a mãe recebeu ligação de um suposto operador de suporte técnico – informação que inclusive constava na descrição do número que estava entrando em contato, com o selo do ML –, questionando sobre a reclamação dela, como se fosse uma resposta da empresa. Ela então explicou que já havia recebido o produto, e que estava tudo bem. O bandido disfarçado pediu 'desculpas pelo inconveniente' e ofereceu a ela um voucher como 'compensação', o que a 'conquistou'. Para ganhar ainda mais a confiança da vítima, ele disse que estava constando que havia oito atualizações do aplicativo do ML disponíveis, mas que ela havia ignorado, e se ofereceu para ajudá-la, caso fosse de seu interesse.