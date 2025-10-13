Veja como vai funcionar o processo de habilitação sem autoescola

Os números são um alerta: mais de 900 mil infrações por dirigir sem carteira nacional de habilitação (CNH) foram registradas em 2024. Somente até setembro deste ano, mês passado, já foram quase 800 mil infrações. Em todo o Brasil, 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação, de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Para mudar esse cenário, o Ministério dos Transportes propõe modernizar e facilitar o acesso à carteira de habilitação. O projeto, que está em consulta pública pela plataforma Participa + Brasil prevê mudanças no processo atual para obtenção do documento, que pode chegar a custar R$ 4,2 mil e tem duração de quase um ano de preparação. Confira abaixo:

1- Requisitos básicos

Os requisitos seguem os mesmos: o candidato precisa ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e estar inscrito no CPF.