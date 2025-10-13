13 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FOGO

Incêndio em apartamento deixa vizinha inconsciente em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O Corpo de Bombeiros apagou o fogo e resgatou uma família
O Corpo de Bombeiros apagou o fogo e resgatou uma família

Um incêndio na madrugada deste domingo (12) destruiu um apartamento no bairro Gramadão, em Jundiaí. A moradora conseguiu sair pela janela com ajuda de populares, e não se feriu.

Uma vizinha do mesmo andar, porém, não teve a mesma sorte e inalou muita fumaça, sendo encontrada inconsciente no corredor - ela foi socorrida ao hospital em estado grave.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, além de apagar o fogo, também resgatou uma família que havia ficado presa no 5º andar. Dos cinco integrantes, uma mulher também precisou ser levada ao hospital e outra foi por meios próprios.

Segundo registro de ocorrência, não há a princípio sinais de incêndio criminoso, e as causas serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários