Incêndio em apartamento deixa vizinha inconsciente em Jundiaí

Um incêndio na madrugada deste domingo (12) destruiu um apartamento no bairro Gramadão, em Jundiaí. A moradora conseguiu sair pela janela com ajuda de populares, e não se feriu.
Uma vizinha do mesmo andar, porém, não teve a mesma sorte e inalou muita fumaça, sendo encontrada inconsciente no corredor - ela foi socorrida ao hospital em estado grave.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, além de apagar o fogo, também resgatou uma família que havia ficado presa no 5º andar. Dos cinco integrantes, uma mulher também precisou ser levada ao hospital e outra foi por meios próprios.
Segundo registro de ocorrência, não há a princípio sinais de incêndio criminoso, e as causas serão investigadas.