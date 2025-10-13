Incêndio em apartamento deixa vizinha inconsciente em Jundiaí

Um incêndio na madrugada deste domingo (12) destruiu um apartamento no bairro Gramadão, em Jundiaí. A moradora conseguiu sair pela janela com ajuda de populares, e não se feriu.

Uma vizinha do mesmo andar, porém, não teve a mesma sorte e inalou muita fumaça, sendo encontrada inconsciente no corredor - ela foi socorrida ao hospital em estado grave.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, além de apagar o fogo, também resgatou uma família que havia ficado presa no 5º andar. Dos cinco integrantes, uma mulher também precisou ser levada ao hospital e outra foi por meios próprios.