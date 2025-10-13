Guia de Investimentos reúne dados estratégicos de Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, através da Assessoria de Cooperação Internacional, lançou o Guia de Investimentos Jundiaí, um material que reúne informações estratégicas sobre o município com o objetivo de ampliar sua visibilidade no cenário nacional e global. A publicação, que complementa as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, foi criada para servir como ferramenta de apoio a investidores interessados em conhecer o potencial econômico e os diferenciais competitivos da cidade, como indicadores econômicos, infraestrutura, inovação, qualidade de vida e potencial logístico.
De acordo com a assessora e idealizadora do projeto, Laura Comparato, o documento posiciona Jundiaí entre os destinos mais atrativos do país para novos empreendimentos. “O Guia de Investimentos é uma ferramenta prática e eficiente que apresenta de forma objetiva o que torna Jundiaí um polo de oportunidades. Reunimos dados que comprovam a força da cidade em infraestrutura, logística, inovação, qualidade de vida e sustentabilidade, pilares que fazem de Jundiaí uma referência no cenário nacional e internacional”, destacou.
Por que investir em Jundiaí
Localizada em posição estratégica no principal eixo econômico do país, Jundiaí está a 30 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos e a duas horas do Porto de Santos, com acesso direto às principais rodovias do estado e uma logística diferenciada que inclui também a operação ferroviária para o Porto de Santos através do Tiju – Terminal Intermodal Jundiaí. O município também conta com mão de obra altamente qualificada, com ampla rede de ensino técnico e superior, incluindo Fatec, IFSP, FMJ, Senai e Etecs.
Reconhecida por seu dinamismo produtivo, a cidade figura entre as sete maiores economias do Estado de São Paulo e a 18ª do Brasil, segundo o IBGE. Apenas em 2025, Jundiaí registrou mais de 184 mil empregos formais, com forte presença dos setores industrial, de serviços e de tecnologia.
No campo da inovação, Jundiaí ocupa a 8ª posição no ranking Connected Smart Cities 2024 entre os municípios de 100 a 500 mil habitantes, e vem se consolidando como referência em ecossistemas de inovação, com iniciativas como o Campus Jundiaí e o Espaço Jundiaí Empreendedora, que conectam empreendedores, investidores e universidades.
Além do ambiente de negócios competitivo, o município oferece qualidade de vida reconhecida nacionalmente, figurando entre as cidades com melhores índices de desenvolvimento sustentável e progresso social do Brasil. Com 99% de cobertura de água e esgoto, áreas verdes preservadas e patrimônio natural como a Serra do Japi, Jundiaí alia crescimento econômico e sustentabilidade.
O diretor de Fomento à Indústria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Gilson Picchioli, destaca que o guia reforça o posicionamento de Jundiaí como um dos melhores lugares para investir e viver. “A cidade combina um parque industrial robusto, infraestrutura de ponta e uma visão de futuro voltada à inovação e à sustentabilidade. Esses fatores criam um ambiente seguro e promissor para investidores que buscam estabilidade e potencial de expansão no Brasil”, afirmou.