Guia de Investimentos reúne dados estratégicos de Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, através da Assessoria de Cooperação Internacional, lançou o Guia de Investimentos Jundiaí, um material que reúne informações estratégicas sobre o município com o objetivo de ampliar sua visibilidade no cenário nacional e global. A publicação, que complementa as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, foi criada para servir como ferramenta de apoio a investidores interessados em conhecer o potencial econômico e os diferenciais competitivos da cidade, como indicadores econômicos, infraestrutura, inovação, qualidade de vida e potencial logístico.

De acordo com a assessora e idealizadora do projeto, Laura Comparato, o documento posiciona Jundiaí entre os destinos mais atrativos do país para novos empreendimentos. “O Guia de Investimentos é uma ferramenta prática e eficiente que apresenta de forma objetiva o que torna Jundiaí um polo de oportunidades. Reunimos dados que comprovam a força da cidade em infraestrutura, logística, inovação, qualidade de vida e sustentabilidade, pilares que fazem de Jundiaí uma referência no cenário nacional e internacional”, destacou.

VEJA MAIS

Por que investir em Jundiaí