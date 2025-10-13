Ciúmes, premeditação, emboscada e assassinato em Jundiaí

Um homem de 31 anos está sendo procurado pelas forças policiais, suspeito de ter matado a facadas o namorado de sua ex-companheira, enquanto ele dormia ao lado dela, no início da manhã deste sábado, no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí.

A vítima, a namorada e o ex dela estavam em uma festa no bairro na noite de sábado (11), onde o ex, por ciúmes, fez ameaças de morte contra a vítima - as ameaças foram ouvidas tanto pela moça quanto também por outra testemunha, que prestou depoimento.

Por volta das 5h o casal foi embora e, com uma criança no mesmo quarto, se deitou para dormir. Após já ter pego no sono, por volta das 6h, a vítima foi surpreendido na cama, por um criminoso que começou a esfaqueá-lo. Foram seguidos golpes nas costas, peito e pescoço, enquanto o rapaz tentava se desvencilhar.