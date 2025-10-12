Segunda fase de revitalização do Parque do Corrupira é entregue

A Prefeitura de Jundiaí entregou, neste domingo (12), a segunda fase da revitalização do Parque do Corrupira, com novas áreas de convivência, brinquedos infantis, pista de caminhada, cascata e quadras reformadas. A cerimônia de reinauguração, realizada no Dia das Crianças, reuniu famílias, autoridades e apresentações culturais, entre elas, o Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou o valor histórico e afetivo do parque, além do compromisso da gestão com a conservação dos espaços públicos. “Ver o Corrupira renovado, mais bonito e cheio de vida é motivo de orgulho. Essa entrega representa a nossa forma de governar: cuidar do que já é do jundiaiense, com trabalho em equipe e planejamento”, afirmou.

