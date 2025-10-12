Segunda fase de revitalização do Parque do Corrupira é entregue

A Prefeitura de Jundiaí entregou, neste domingo (12), a segunda fase da revitalização do Parque do Corrupira, com novas áreas de convivência, brinquedos infantis, pista de caminhada, cascata e quadras reformadas. A cerimônia de reinauguração, realizada no Dia das Crianças, reuniu famílias, autoridades e apresentações culturais, entre elas, o Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou o valor histórico e afetivo do parque, além do compromisso da gestão com a conservação dos espaços públicos. “Ver o Corrupira renovado, mais bonito e cheio de vida é motivo de orgulho. Essa entrega representa a nossa forma de governar: cuidar do que já é do jundiaiense, com trabalho em equipe e planejamento”, afirmou.
Com a revitalização, o Corrupira passou a contar com 80 áreas de convivência, entre quiosques cobertos e abertos, além de novas opções de lazer para as famílias.
O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, ressaltou o empenho das equipes. “Foi um trabalho coletivo, com muita dedicação. O parque está bonito e ainda teremos mais melhorias pela frente”, disse.
Moradores comemoraram as mudanças. Gilda Alves da Silva, que mora nas proximidades, elogiou a nova estrutura. “Ficou ótimo. Venho aqui desde que minhas crianças eram pequenas e agora o parque está ainda melhor para aproveitar com a família”, contou.
O motorista José de Lourdes Espinhara também aprovou o resultado. Ele esteve no parque com a família, aproveitando o domingo de sol e as atividades do Dia das Crianças. “Melhorou demais! Ficou muito bom, conseguimos até reservar um quiosque pra fazer churrasco. As crianças estavam animadas desde cedo pra vir, é um ótimo lugar pra passar o dia em família”, disse.
Também participaram do evento os secretários municipais, o presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, e os vereadores Carla Basílio, Daniel Lemos, Romildo Antônio, Cristiano Lopes, Madison, Zé Dias e Thiago El Elion.
Com as melhorias, o Parque do Corrupira se consolida como um dos principais espaços de lazer de Jundiaí, reafirmando o compromisso da cidade com a convivência e o bem-estar das famílias.