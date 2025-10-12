Pedra fundamental marca início das obras do Espaço Girassóis

O Dia das Crianças, celebrado no domingo (12), ganhou um significado especial em Jundiaí. Em cerimônia realizada no Parque da Cidade, a prefeitura, em parceria com a DAE Jundiaí, lançou a pedra fundamental do Espaço Girassóis, um parque sensorial voltado à inclusão e à interação infantil.
O novo espaço, que será o maior ambiente sensorial da América Latina destinado ao público neurodivergente e a pessoas com deficiências ocultas, está previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2026.
Durante o evento, o prefeito Gustavo Martinelli destacou que o projeto simboliza a essência de uma cidade que valoriza todas as pessoas e acredita na inclusão como base do desenvolvimento humano.
“O Espaço Girassóis nasce do nosso compromisso com uma cidade verdadeiramente inclusiva, onde toda criança tenha o direito de brincar, aprender e sonhar. Este será um espaço pensado com carinho e responsabilidade, para que cada família encontre acolhimento e cada criança possa ser plenamente quem é”, afirmou.
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, destacou que o espaço nasce do diálogo com as famílias e com as mães que têm ajudado a construir o caminho da inclusão.
“O Espaço Girassóis é sobre enxergar as diferenças como potência, valorizar cada trajetória e construir juntos uma cidade onde o mundo das crianças seja, de fato, para todas as crianças, sem exceção, sem barreiras, com muito amor e respeito”, destacou Ellen.
O diretor-presidente da DAE Jundiaí, Luiz Roberto Del Germo, ressaltou o papel da autarquia na concretização do projeto e a importância da iniciativa como legado para a cidade. Segundo ele, o Espaço Girassóis representa o início de um sonho coletivo, inspirado pelo amor e pela coragem de quem acredita que o mundo pode ser mais acolhedor.
Entre os depoimentos emocionados, a mãe atípica Aleksandra Ramos falou sobre a importância do futuro espaço. “Ver esse espaço sair do papel é emocionante. É saber que nossas crianças terão um lugar feito para elas, onde poderão brincar e se desenvolver com respeito e acolhimento”, disse.
A cerimônia contou com a presença de secretários municipais, diretores e técnicos da prefeitura, assessores dos conselhos municipais, crianças do Comitê das Crianças, e vereadores, entre eles Romildo Antonio, Zé Dias, Edicarlos Vieira (presidente da Câmara), Madson Henrique e Dika Xique-Xique.