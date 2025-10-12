Pedra fundamental marca início das obras do Espaço Girassóis

O novo espaço, que será o maior ambiente sensorial da América Latina destinado ao público neurodivergente e a pessoas com deficiências ocultas, está previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2026.

O Dia das Crianças, celebrado no domingo (12), ganhou um significado especial em Jundiaí. Em cerimônia realizada no Parque da Cidade, a prefeitura, em parceria com a DAE Jundiaí, lançou a pedra fundamental do Espaço Girassóis, um parque sensorial voltado à inclusão e à interação infantil.

Durante o evento, o prefeito Gustavo Martinelli destacou que o projeto simboliza a essência de uma cidade que valoriza todas as pessoas e acredita na inclusão como base do desenvolvimento humano.

“O Espaço Girassóis nasce do nosso compromisso com uma cidade verdadeiramente inclusiva, onde toda criança tenha o direito de brincar, aprender e sonhar. Este será um espaço pensado com carinho e responsabilidade, para que cada família encontre acolhimento e cada criança possa ser plenamente quem é”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, destacou que o espaço nasce do diálogo com as famílias e com as mães que têm ajudado a construir o caminho da inclusão.