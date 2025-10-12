Frente fria trará chuvas mais intensas para Jundiaí

Se este fim de semana Jundiaí teve calor e tempo firme, apesar do céu nublado, a partir de amanhã (13). Isso porque uma frente fria avança pelo Estado de São Paulo e trazer chuva mais intensa junto a uma leve queda de temperatura, segundo a Defesa Civil Estadual.

De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta segunda-feira terá mínima de 18°C e máxima de 25°C, com pancadas de chuva durante todo o dia. Já na terça-feira (14), as pancadas de chuva devem continuar e os termômetros ficarão entre 14°C e 24°C. E na quarta (15), mínima de 13°C e máxima de 25°C, com possibilidade de chuva isolada.

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta neste fim de semana para a chegada de uma nova frente fria, que deverá intensificar as instabilidades e provocar chuvas de moderada a forte intensidade mais generalizadas no início da próxima semana. Já entre este domingo (12) e a segunda-feira, a aproximação da frente fria favorecerá a ocorrência de chuvas acompanhadas de raios, rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo de forma pontual no estado.