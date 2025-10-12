Motociclista morre em acidente em Várzea Paulista

Na madrugada deste domingo (12), um motorista que trafegava pela Avenida Fernão Dias, em Várzea Paulista, no sentido Campo Limpo Paulista, realizou uma conversão à esquerda para acessar a Rua João Póvoa. Um motoboy, que seguia no sentido contrário e não conseguiu frear a tempo, colidiu violentamente contra a lateral do veículo.
Com o impacto o jovem, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente morreu no local.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente.
Câmeras de segurança registraram o momento da colisão e flagraram a manobra feita pelo motorista, que resultou na morte do motoboy. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, para exames de necrologia e, posteriormente, liberado para sepultamento.