12 de outubro de 2025
NESTA MADRUGADA

Motociclista morre em acidente em Várzea Paulista

Reprodução/Câmeras de segurança
Câmeras de segurança registraram o momento da colisão
Na madrugada deste domingo (12), um motorista que trafegava pela Avenida Fernão Dias, em Várzea Paulista, no sentido Campo Limpo Paulista, realizou uma conversão à esquerda para acessar a Rua João Póvoa. Um motoboy, que seguia no sentido contrário e não conseguiu frear a tempo, colidiu violentamente contra a lateral do veículo.

Com o impacto o jovem, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente morreu no local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão e flagraram a manobra feita pelo motorista, que resultou na morte do motoboy. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, para exames de necrologia e, posteriormente, liberado para sepultamento.

