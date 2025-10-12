Motoboy tenta fugir do 'comando, é perseguido e se dá mal

Em cumprimento à Operação Mega Cavalo de Aço, realizada durante todo o sábado (11), em diversos pontos de Jundiaí, policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão detiveram um motoboy por infrações de trânsito e irregularidades na motocicleta, após ele tentar fugir de um 'comando' montado no Jardim da Fonte/Ponte São João.
O bloqueio estava montado em local estratégico. Ao apontar na esquina, o motoboy avistou o comando e mudou a direção. Os PMs de da Ronda Ostensiva com Motocicletas (RPM) foram atrás e conseguiram alcançá-lo, conduzindo ele até o bloqueio.
Foram aplicadas muitas referentes a infrações de trânsito e também por irregularidades na motocicleta.
Também nesta semana, durante Operação Cavalo de Aço, no bairro Ivoturucaia, os militares prenderam um motociclista por adulteração de sinal identificador automotor. A moto com a qual ele foi parado no comando estava com sinais adulterados e será submetida a perícia para saber se trata de furto ou roubo.
Também durante Operação Cavalo de Aço, neste final de semana, um ladrão foi preso pela RPM enquanto tentava fazer pegar no 'tranco', uma moto que havia acabado de furtar no Centro de Jundiaí.