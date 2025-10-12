Motoboy tenta fugir do 'comando, é perseguido e se dá mal

Em cumprimento à Operação Mega Cavalo de Aço, realizada durante todo o sábado (11), em diversos pontos de Jundiaí, policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão detiveram um motoboy por infrações de trânsito e irregularidades na motocicleta, após ele tentar fugir de um 'comando' montado no Jardim da Fonte/Ponte São João.

O bloqueio estava montado em local estratégico. Ao apontar na esquina, o motoboy avistou o comando e mudou a direção. Os PMs de da Ronda Ostensiva com Motocicletas (RPM) foram atrás e conseguiram alcançá-lo, conduzindo ele até o bloqueio.

