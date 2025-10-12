População infantil no estado de SP diminui em quatro décadas

Neste Dia das Crianças, o estado de São Paulo apresenta uma geração menor em número e que carrega o desafio de crescer em uma sociedade cada vez mais envelhecida. De acordo com estudo da Fundação Seade, o estado passou de uma explosão de nascimentos entre 1950 e 1980, quando a população com até 10 anos de idade cresceu de forma acelerada, para uma inversão no crescimento, com as novas gerações diminuindo cada vez mais de tamanho. Em 1991, por exemplo, a população nessa faixa etária atingiu 6,43 milhões. Já em 2024, esse número reduziu para 5 milhões de crianças.
“Esses dados são importantes pois orientam políticas públicas essenciais, como campanhas de vacinação, planejamento de vagas em creches e escolas e ações voltadas à infância”, afirma Bernadete Waldvogel, pesquisadora da Fundação Seade.
Em 1960, as crianças representavam 27,4% da população paulista, ou seja, mais de um quarto dos habitantes. Duas décadas depois, essa proporção caiu para 23,6% e, em 2024, atingiu 11,5%, o equivalente à metade do que se observava em 1980. A tendência reflete o envelhecimento populacional: nascem menos crianças e há mais pessoas vivendo por mais tempo, resultado da queda na fecundidade e do aumento da expectativa de vida.
Veja o resumo dos dados:
População com até 10 anos cresceu a taxas elevadas entre 1950 e 1980, atingindo o ápice em 1991, com 6,43 milhões de crianças. A partir daí o crescimento diminuiu e tornou-se negativo.
Na década de 2010, embora negativa, a taxa voltou a se aproximar de zero. Estimativas para 2024, realizadas pelo Seade, indicam que 5 milhões de crianças residam no estado.
Desde 1960, a participação de crianças com até 10 anos na população paulista tem diminuído. Até 1980, elas representavam um quarto dos habitantes no estado, com a maior proporção registrada em 1960 (27,4%).
Entre 1991 e 2010 as quedas foram mais acentuadas. Em 2024, as crianças respondem por apenas 11,5% da população, metade da participação em 1980 (23,6%). A tendência confirma o processo de envelhecimento populacional, impulsionado pela redução dos nascimentos e aumento da sobrevivência entre idosos.
