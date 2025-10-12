Mutirão chega às regiões Norte e Leste da cidade

Nesta semana, entre os dias 13 e 18 de outubro, a Prefeitura de Jundiaí estará com as equipes de zeladoria e conservação do mutirão “Quem Ama, Cuida” nas regiões Norte e Leste da cidade.

Ao todo, 28 locais serão contemplados, entre eles os bairros São Camilo, Caxambu, Ivoturucaia, Jundiaí Mirim, entre outros. As atividades são coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).

“É uma região extensa, com grande concentração populacional. As pessoas utilizam os espaços públicos para lazer, práticas esportivas e convivência. O ‘Quem Ama, Cuida’ é um mutirão de zeladoria e conservação que reúne diversas ações, permitindo cuidar das praças e oferecer mais qualidade de vida à população”, explicou o secretário da SMISP, Marcos Galdino.