Atendimentos movimentaram o primeiro dia de castrações

A Prefeitura de Jundiaí segue realizando as primeiras cirurgias de castração pelo Castramóvel, no Parque do Jardim do Lago. Ao todo, cerca de 200 procedimentos, entre cães e gatos, foram agendados neste sábado (11), marcando o início de uma nova etapa do programa municipal de controle populacional de animais. De acordo com o secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antonio Bedin, o Castramóvel tem o objetivo de atender à grande demanda de castrações acumulada no Departamento de Bem-Estar Animal (Debea). “A meta é alcançar cerca de 10 mil castrações em quatro meses, reduzindo de forma significativa a fila existente”, explicou.

As atividades começaram às 8h e contaram com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do deputado federal Bruno Ganem, da deputada estadual Clarice Ganem, do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, e do vereador João Victor. O serviço itinerante funcionará de terça a sábado, das 8h às 16h, com dias específicos para cada espécie: terças e quintas para cães; quartas e sextas para gatos; e sábados para ambos.

Moradoras do bairro também aprovaram a iniciativa. A tutora Kátia Fernanda destacou que o serviço gratuito é essencial para quem não tem condições de custear o procedimento. “É um atendimento de qualidade e acessível, que ajuda a reduzir os animais nas ruas e evita abandonos”, disse. Já Gláucia Machado, levou um gato de rua para castrar e elogiou a proximidade do atendimento. “Ter o Castramóvel no bairro facilita muito. A castração é um ato de responsabilidade e ajuda a evitar o abandono”, afirmou.