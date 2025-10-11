Prefeitura e DAE iniciam obras de esgoto no Traviú e Poste

A DAE e a Prefeitura de Jundiaí deram início, neste sábado (11), às obras de implantação de redes de esgoto que atenderão os bairros Traviú e Poste. O investimento total nesta etapa é de R$ 16,6 milhões – através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal e de recursos próprios da empresa – destinados à implantação de mais de 15 quilômetros de infraestrutura, entre redes coletoras, interceptores e linha de recalque. No total, o conjunto de obras de saneamento na região soma cerca de R$ 40 milhões em investimentos.

A iniciativa beneficiará cerca de quatro mil pessoas diretamente, levando mais qualidade de vida e saúde pública à população. “Serão mais de 15 quilômetros de infraestrutura, entre redes coletoras, interceptores e linha de recalque, que vão beneficiar mais de mil pessoas. Famílias que terão mais qualidade de vida, imóveis valorizados e, acima de tudo, mais saúde pública”, disse o prefeito Gustavo Martinelli. “Porque esse é o compromisso da nossa gestão: olhar para os bairros, olhar para as pessoas, olhar para a nossa gente. E o trabalho da DAE tem mostrado resultados reais, que transformam a vida de quem vive em Jundiaí”, completou.

Para o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo, o início das obras marca mais um avanço no compromisso da empresa com o saneamento universal. “Este é um investimento importante, que reafirma o compromisso da DAE com a ampliação da cobertura de esgotamento sanitário em toda a cidade. Nosso trabalho é garantir que o saneamento chegue a todos os bairros, com planejamento e responsabilidade.” A previsão é que a obra seja concluída em 18 meses.