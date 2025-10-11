11 de outubro de 2025
LUTO NO CINEMA

Morre Diane Keaton, aos 79 anos, na Califórnia

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
A causa da morte ainda não foi confirmada
A atriz norte-americana Diane Keaton faleceu neste sábado (11), aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela revista People. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Keaton iniciou sua trajetória artística no teatro e estreou no cinema como figurante em As Mil Faces do Amor (1970). Seu papel de destaque veio dois anos depois, interpretando Kay Adams-Corleone no clássico O Poderoso Chefão (1972). Ela reprisou o papel nas sequências O Poderoso Chefão Parte II (1974) e Parte III (1990).

Entre outros trabalhos de destaque, a atriz protagonizou a comédia O Pai da Noiva (1991), ao lado de Steve Martin.

