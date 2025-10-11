11 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
GUARDA MUNICIPAL 

Criminoso vai ao Poupatempo e sai de lá preso

Por Fábio Estevam  |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O criminoso foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão
O criminoso foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão

Um criminoso procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado por guardas municipais no Poupatempo, em Campo Limpo Paulista, na tarde de sexta-feira (10).

O bandido foi ao local para usufruir dos serviços e entregou os documentos. Enquanto os funcionários o atendiam, constataram que ele tinha um mandado em aberto por tráfico.

A Guarda Municipal foi acionada e enviou os GMs Bueno e Coutinho, que abordaram o homem e checaram seus dados.

A averiguação confirmou a existência do mandado de prisão, apesar de ele alegar que não sabia que estava sendo procurado.

O criminoso foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários