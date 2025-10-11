Criminoso vai ao Poupatempo e sai de lá preso

Um criminoso procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado por guardas municipais no Poupatempo, em Campo Limpo Paulista, na tarde de sexta-feira (10).

O bandido foi ao local para usufruir dos serviços e entregou os documentos. Enquanto os funcionários o atendiam, constataram que ele tinha um mandado em aberto por tráfico.

A Guarda Municipal foi acionada e enviou os GMs Bueno e Coutinho, que abordaram o homem e checaram seus dados.