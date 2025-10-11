Defesa Civil capacita alunos da EtecBest em combate a incêndios

A Defesa Civil de Jundiaí promoveu um curso de capacitação sobre prevenção e combate a incêndios voltado aos alunos da ETEC Benedito Storani.

O treinamento foi realizado na Fundação Serra do Japi e reuniu representantes de diversos órgãos, entre eles a própria Fundação Serra do Japi, a RINEM (Rede Integrada de Emergência de Jundiaí e Região), a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a Divisão Florestal da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

O coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez, explicou que o curso foi dividido em duas etapas. “A programação incluiu palestras com explicações técnicas sobre o enfrentamento a incêndios e, na sequência, uma atividade prática com demonstrações de técnicas de combate ao fogo e procedimentos de segurança em situações reais”.