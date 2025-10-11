Esportes darão o tom em Dia das Crianças do Parque Corrupira

A Prefeitura de Jundiaí preparou para este domingo (12), em comemoração ao Dia das Crianças, uma série de atividades esportivas e recreativas no Parque do Trabalhador, o Parque Corrupira, durante a inauguração da segunda fase de revitalização do espaço público.

Ao longo do dia, os visitantes poderão participar de diversas atividades gratuitas, como badminton, vôlei, jogos de tabuleiro e brincadeiras tradicionais, incluindo perna de pau e outras dinâmicas voltadas para toda a família. O objetivo é promover momentos de integração, movimento e diversão para crianças e adultos.

De acordo com Rachel Nunes, diretora do Departamento de Esporte Educacional e de Participação da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), a ideia é incentivar o uso do parque como um espaço de convivência ativa. “Queremos oferecer atividades leves e acessíveis, como fizemos na inauguração anterior, deixando disponíveis materiais para quem quiser participar. A proposta é estimular a prática esportiva de forma livre e espontânea”, destacou Rachel.