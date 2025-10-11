Procon fiscaliza mais de mil bares e restaurantes no estado de SP

Mais de 400 agentes do Procon-SP e de Procons municipais de 92 cidades, além da capital, participaram na noite desta sexta-feira (10) da operação #DeOlhoNoCopo, voltada à orientação e fiscalização de bares e restaurantes em todo o Estado de São Paulo. Ao todo, mais de mil estabelecimentos foram impactados pela iniciativa.
Durante a ação, os agentes verificaram o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor, com foco na procedência e regularidade das bebidas comercializadas, e orientaram o público sobre os riscos da contaminação. A operação percorreu todas as regiões do estado e reforça o eixo de comunicação e orientação da força-tarefa do governo paulista no enfrentamento dos casos de intoxicação por metanol
As atividades ocorreram em parceria com os Procons municipais conveniados e com apoio da Polícia Civil em Campinas e Junqueirópolis. Na capital, 139 estabelecimentos foram fiscalizados e orientados, enquanto 67 receberam equipes nos núcleos regionais do interior e litoral. Em 42 locais foram constatadas irregularidades relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, sem registros de suspeita de adulteração de bebidas alcoólicas.
Durante as abordagens, os agentes distribuíram folhetos com orientações de segurança e boas práticas para comerciantes e consumidores. A ação também incluiu explicações em inglês e espanhol a turistas estrangeiros abordados na capital.