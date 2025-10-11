Procon fiscaliza mais de mil bares e restaurantes no estado de SP

Mais de 400 agentes do Procon-SP e de Procons municipais de 92 cidades, além da capital, participaram na noite desta sexta-feira (10) da operação #DeOlhoNoCopo, voltada à orientação e fiscalização de bares e restaurantes em todo o Estado de São Paulo. Ao todo, mais de mil estabelecimentos foram impactados pela iniciativa.

Durante a ação, os agentes verificaram o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor, com foco na procedência e regularidade das bebidas comercializadas, e orientaram o público sobre os riscos da contaminação. A operação percorreu todas as regiões do estado e reforça o eixo de comunicação e orientação da força-tarefa do governo paulista no enfrentamento dos casos de intoxicação por metanol

As atividades ocorreram em parceria com os Procons municipais conveniados e com apoio da Polícia Civil em Campinas e Junqueirópolis. Na capital, 139 estabelecimentos foram fiscalizados e orientados, enquanto 67 receberam equipes nos núcleos regionais do interior e litoral. Em 42 locais foram constatadas irregularidades relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, sem registros de suspeita de adulteração de bebidas alcoólicas.