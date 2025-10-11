Motociclista dá fuga, mas acaba interceptado pela polícia

Um dupla em uma motocicleta deu início a uma perseguição pela Polícia Militar na divisa entre Jundiaí e Várzea Paulista, mas os agentes conseguiram interceptar a motocicleta e descobriram o motivo da fuga: uma sacola cheia de drogas.
O caso aconteceu na madrugada deste sábado (11), quando, durante patrulhamento pelo bairro Ivoturucaia, uma equipe do 49°BPMI recebeu informações de que havia uma perseguição em andamento na avenida Fernão Dias Paes Leme, município de Várzea Paulista, seguindo por diversas ruas e bairros e mobilizando diversas viaturas da 3ª Companhia.
Com as informações e características repassadas via rádio, a equipe deslocou-se até a divisa entre os dois municípios e iniciou patrulhamento para encontrar a motocicleta. Pela avenida Dr. Walter Gossner, já em Jundiaí, a equipe visualizou o veículo suspeito e deu sinal de parada, que não foi obedecido, dando início a uma nova perseguição. Neste momento, os dois homens na moto voltaram para Várzea Paulista pela avenida Pacaembu e seguiram para o bairro Vila Real, onde finalmente foram abordados.
Neste momento, o motociclista desceu, jogou uma sacola no chão e correu para uma área de mata. Ele não foi encontrado. Já o garupa permaneceu no local. Ele levava um galão vazio de gasolina e disse que era o proprietário da motocicleta. Ele disse também que não sabia o que tinha na sacola levada pelo amigo. Com ele, nada de ilícito foi encontrado.
Já a sacola, tinha 136 frascos de lança-perfume e 166 pinos de cocaína. O garupa foi levado para o Plantão Policial de Várzea Paulista, juntamente com os entorpecentes e a motocicleta. No local, o delegado Rodrigo Caldeira Sala elaborou o boletim de ocorrência e o garupa, dono da moto, foi levado à carceragem do Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.