Durante comando, Polícia Militar percebe moto adulterada

Durante a operação "Cavalo de Aço", voltada à fiscalização de motocicletas e feita na avenida Walter Gossner, no Ivoturucaia, em Jundiaí, na sexta-feira (10), a Polícia Militar abordou um motociclista em uma Honda NXR Bros 150cc e percebeu que algo estava errado.
Durante o "comando", os policiais verificaram que o condutor era devidamente habilitado, mas em consulta da referida motocicleta, foi constatado que a placa de identificação do veículo estava com dois caracteres trocados, diferentes do que constava no documento.
O motociclista foi questionado sobre a troca das letras da placa e alegou desconhecimento da adulteração. Tanto o homem quanto a moto foram levados ao Plantão Policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e, posteriormente, o motociclista foi liberado.