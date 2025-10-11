11 de outubro de 2025
IVOTURUCAIA

Durante comando, Polícia Militar percebe moto adulterada

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A operação aconteceu na sexta-feira e os agentes identificaram a irregularidade durante abordagem
Durante a operação "Cavalo de Aço", voltada à fiscalização de motocicletas e feita na avenida Walter Gossner, no Ivoturucaia, em Jundiaí, na sexta-feira (10), a Polícia Militar abordou um motociclista em uma Honda NXR Bros 150cc e percebeu que algo estava errado.

Durante o "comando", os policiais verificaram que o condutor era devidamente habilitado, mas em consulta da referida motocicleta, foi constatado que a placa de identificação do veículo estava com dois caracteres trocados, diferentes do que constava no documento.

O motociclista foi questionado sobre a troca das letras da placa e alegou desconhecimento da adulteração. Tanto o homem quanto a moto foram levados ao Plantão Policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e, posteriormente, o motociclista foi liberado.

