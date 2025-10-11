DIG/Deic prende enfermeira suspeita de desvio de medicamentos

Uma enfermeira foi presa nesta semana em Campinas, pela 1ª DIG/Deic, suspeita de participar de um esquema de desvio de medicamentos de um hospital particular na cidade. O esquema envolve uma clínica na qual ela é funcionária e presta serviço terceirizado para o hospital. Na casa dela, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam diversos medicamentos, a maioria de uso controlado - Tramadol, Hyplex, Dexametasona, Desox, Benzetacil, Sucrofer, Betametasona, Dipirona e Morfina, além de soro fisiológico, seringas e agulhas.

Na residência dela, os investigadores também encontraram receituários de hospitais e clínicas diversas, além de carimbos de médicos – sem autorização dos titulares –, sendo que todo esse material era usado nas fraudes e desvios.

A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a sede da DIG, para onde também foram representantes do hospital de onde os medicamentos estavam sendo desviados. Eles reconheceram todos os produtos desviados.