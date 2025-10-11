‘Ração Solidária’ leva alimento a pets de famílias vulneráveis

Por meio do programa Ração Solidária, o Fundo Social de Solidariedade (Funss) arrecada doações de ração que são destinadas ao Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), responsável pela distribuição a tutores de baixa renda e protetores independentes cadastrados.
As doações podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. No local, há caixas posicionadas na recepção para que qualquer pessoa possa contribuir de forma prática e rápida.
O Fundo Ração Solidária, previsto no Plano de Governo, é um programa permanente do Funss que promove o acesso à alimentação adequada para os animais de famílias em situação de vulnerabilidade.
A primeira-dama e presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, destaca a importância da ação. “O Programa Ração Solidária é mais uma forma de demonstrar que o cuidado e a empatia da gestão vão além do ser humano. Sabemos que os animais são parte das famílias. Garantir que eles também recebam alimento é um gesto de amor e respeito, que reforça o compromisso do Fundo Social com a proteção e o bem-estar de todos.”
A diretora do Debea, Francine Galeoti, ressalta que as doações fazem diferença na rotina dos tutores atendidos. “A ração recebida pelo Debea complementa o trabalho que já realizamos junto às famílias e protetores cadastrados. Muitas vezes, é esse apoio que garante a alimentação dos animais e ajuda a evitar abandonos. A solidariedade da população é essencial para que o programa continue beneficiando quem mais precisa.”
As doações podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, localizado na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, Anhangabaú, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:
Funss: (11) 4589-6319
Debea: (11) 4589-9306 ou 4589-9307