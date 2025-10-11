‘Ração Solidária’ leva alimento a pets de famílias vulneráveis

Por meio do programa Ração Solidária, o Fundo Social de Solidariedade (Funss) arrecada doações de ração que são destinadas ao Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), responsável pela distribuição a tutores de baixa renda e protetores independentes cadastrados.

As doações podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. No local, há caixas posicionadas na recepção para que qualquer pessoa possa contribuir de forma prática e rápida.

O Fundo Ração Solidária, previsto no Plano de Governo, é um programa permanente do Funss que promove o acesso à alimentação adequada para os animais de famílias em situação de vulnerabilidade.