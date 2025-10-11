11 de outubro de 2025
DINHEIRO JOGADO FORA

Homem avista a GM e, para 'salvar a pele', larga tudo para trás

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min

A sacola tinha dinheiro em espécie e porções de drogas
Tal qual nos desenhos animados quando o Papa-léguas avistava o Coiote e "dava no pé", um homem com drogas e dinheiro fugiu em disparada largando tudo para trás em Campo Limpo Paulista quando avistou a Guarda Municipal. Além da quantia e dos entorpecentes, ele largou até a motocicleta para sair correndo.

O caso aconteceu no Distrito do Botujuru na tarde de sexta-feira (10). Uma equie da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista estava em patrulhamento quando um homem, que estava ao lado de uma moto com várias alterações e irregularidades em um ponto conhecido pela venda de drogas viu a viatura. Quando percebeu a aproximação dos guardas, o homem saiu correndo.

Os guardas pularam da viatura e correram atrás do suspeito, mas não conseguiram alcançá-lo. Além da moto, ele deixou para trás uma sacola cheia de porções de drogas e dinheiro em espécie. Jogou tudo fora e saiu em disparada.

A moto e a sacola foram levadas até a delegacia. De lá, a moto foi para o pátio e as drogas serão investigadas e incineradas.

