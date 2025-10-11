Motociclista machuca o rosto depois de bater em carro parado

Um motociclista de Campo Limpo Paulista, em um semáforo fechado da avenida Avenida Alfried Krupp, acabou batendo na traseira de um veículo Mitsubishi cujo motorista era de Francisco Morato por volta das 11h30 de sexta-feira (10). O motorista do carro parou no semáforo e, pouco depois, percebeu a colisão da moto na traseira.

No mesmo momento, agentes de trânsito passaram pelo local, viram o acidente e fizeram a sinalização da via, enquanto prestavam os primeiros socorros aos motocilista. O condutor da moto ficou com ferimentos no rosto e, posteriormente, a ambulância foi chamada e, ao chegar, levou o motociclista ferido para o hospital.

Tanto o carro quanto a moto ficaram danificados, mas sem muita gravidade. A Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista foi acionada e deu andamento à ocorrência.